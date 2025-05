Esta es la forma correcta de llevar un perro al veterinario: cinco errores comunes

Forzar físicamente al perro: otro error frecuente a la hora de visitar una veterinaria, es obligar o forzar al perro a ingresar al establecimiento. Si bien, es cierto, que muchos peludos pueden mostrar miedo o resistencia a la hora de entrar, acciones como tirar de la correa, regañarlos o levantarlos bruscamente , solo harán que se intensifique su ansiedad y aumente el miedo. Un consejo para evitar este tipo de situaciones es dar un paseo antes de ir a la veterinaria , esto en caso de que no se trate de una urgencia. También se recomienda hablarle con suavidad y usar un tono de voz tranquilizador para transmitirle confianza.

No llevar los requisitos requeridos: cada vez que lleve a su perro a una consulta veterinaria, es importante acudir con todos los elementos necesarios para garantizar una atención adecuada y segura. Uno de los errores más comunes es olvidar el carné de vacunas, no tener presente la fecha de la última desparasitación o no llevar información básica sobre el historial de salud del animal. Además de la documentación, también es esencial llevar los accesorios apropiados: correa para un buen control del perro, bozal en caso de que sea necesario (especialmente si es un perro reactivo o nervioso), y una cobija o manta que le proporcione confort, especialmente si el animal es pequeño, mayor o está enfermo.