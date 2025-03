Esta es la razón por la que Peanut siempre está solo en las fotos de sus paseos

Su dueña aseguró a los seguidores que Peanut sí tiene un amigo en el grupo llamado Basil. Foto: @lissa6298

Una madre perruna ha tocado las fibras más sensibles de los usuarios en redes sociales con las fotos semanales que recibe de su perro Peanut durante sus paseos. Lissa, conocida en TikTok como @lissa6298, compartió con Newsweek que su perro es paseado aproximadamente una vez por semana por un paseador que lleva varios caninos a la vez. A lo largo de estos paseos, el paseador envía fotos a los dueños, lo que significa que Lissa recibe una imagen semanal del peludo acompañado de sus amigos peludos.

Sin embargo, en las fotos que Lissa compartió en un video el 14 de marzo, algo llamó la atención de todos los que las vieron. En todas las imágenes, Peanut siempre aparecía alejado de los otros perros, normalmente sentado a un lado y hacia el fondo, mientras que los demás caninos se agrupaban. Esta situación preocupó a Lissa, quien no pudo evitar preguntarse si su perro realmente disfrutaba de sus paseos.

A pesar de que le rompía el corazón ver a Peanut lucir tan antisocial, Lissa no estaba completamente sorprendida. “Él ya es mayor, así que no le gusta jugar con perros más jóvenes”, comentó, explicando que esa podría ser la razón de la actitud del peludo.

Sin embargo, no todo era negativo. En los comentarios del video, su dueña aseguró a los seguidores que Peanut sí tiene un amigo en el grupo llamado Basil, aunque en esas fotos en particular no aparecía.

El video se volvió viral rápidamente, acumulando más de 16 millones de vistas, 2.6 millones de me gusta y 22,300 comentarios en solo cuatro días. Los internautas reaccionaron con gran emotividad, compartiendo su preocupación por la situación de Peanut. “Esto me ha devastado más allá de la comprensión”, expresó un usuario, mientras que otro comentó: “Es solo un rey independiente, no hay nada de malo en eso.”

Además, muchos intentaron tranquilizar a Lissa, asegurándole que no todos los perros disfrutan interactuar con otros caninos. “Soy paseador de perros y hay muchos perros a los que les ENCANTA estar allí, no interactúan mucho con los otros perros, pero aún disfrutan ser parte del grupo”, explicó un tercer espectador.

En medio de la conmoción generada por las imágenes, surgió un debate sobre por qué Peanut parecía no ser aceptado por los otros perros. Algunos usuarios sugirieron que el suéter de Peanut podría ser la causa, pero su dueña explicó que era necesario que lo usara debido al frío extremo de los inviernos en Escocia.

La historia de Peanut ha tocado el corazón de miles de personas en todo el mundo, recordando que cada perro tiene su propia personalidad y, a veces, la independencia no significa que no disfrute de la compañía de otros.

