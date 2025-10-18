Logo El Espectador
Esta universidad en Bogotá decidió no utilizar perros de vigilancia

Con iniciativas que van desde jornadas de bienestar animal hasta la decisión de no usar perros en labores de seguridad, el Politécnico Grancolombiano demuestra que las universidades también pueden liderar transformaciones ambientales y sociales desde sus campus.

Laura Tatiana Vargas Lizarazo
18 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Desde hace cuatro años, la universidad organiza jornadas de adopción de perros y gatos dentro del campus.
Foto: Cortesía Politécnico Grancolombiano

En los cerros orientales de Bogotá, la vegetación nativa se funde con las instalaciones del Politécnico Grancolombiano, una universidad que ha logrado construir una relación armónica con su entorno natural. En su campus principal conviven estudiantes, colibríes, abejas, ardillas y perros del vecindario, que allí encuentran alimento, refugio y protección.

Rodeado de naturaleza y en contacto con comunidades como Bosque Calderón y El Castillo, el campus refleja una preocupación cada vez más presente en el ámbito universitario: cómo las...

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com

