Esta universidad en Bogotá decidió no utilizar perros de vigilancia

Desde hace cuatro años, la universidad organiza jornadas de adopción de perros y gatos dentro del campus. Foto: Cortesía Politécnico Grancolombiano

En los cerros orientales de Bogotá, la vegetación nativa se funde con las instalaciones del Politécnico Grancolombiano, una universidad que ha logrado construir una relación armónica con su entorno natural. En su campus principal conviven estudiantes, colibríes, abejas, ardillas y perros del vecindario, que allí encuentran alimento, refugio y protección.

Rodeado de naturaleza y en contacto con comunidades como Bosque Calderón y El Castillo, el campus refleja una preocupación cada vez más presente en el ámbito universitario: cómo las...