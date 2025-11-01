Este es el principal error que comete un dueño con su perro

Hace unos años, hablar de educadores caninos era algo poco común, pero hoy es una realidad que está cambiando la forma en que las familias se relacionan con sus mascotas. En entrevista con El Espectador, Jeison Botero explica cómo los perros nos enseñan y retan cada día. Además, el educador canino ofrece consejos clave para mejorar la convivencia y responsabilidad con los animales de compañía, y alerta sobre los riesgos de informarse a través de la inteligencia artificial.