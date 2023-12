Estos son cinco datos curiosos que todos los amantes de perros deben conocer

Los perros son grandes compañeros de vida. Pero, a lo largo de la historia, también han sido excelentes colaboradores en el ámbito laboral. Foto: Freepik

Los perros tienen el poder de convertirse en compañeros incondicionales para los amantes de animales, brindándoles apoyo y cariño cada vez que están juntos. Su amor incondicional y ternura pueden fácilmente conmover y enternecer a quienes los tienen como mascotas.

Le recomendamos leer: ¿Cómo se debe regañar a un gato correctamente para que obedezca?

No obstante, durante una vida adulta, es posible tener múltiples perros y terminar sabiendo de ellos mucho menos que al inicio. Esto se debe a que cada can tiene su propia personalidad. Estos son cinco datos que pueden aplicarse en varios casos, pero que no representan un manual infalible sobre el comportamiento canino.

Los border collie son perros reconocidos por tener habilidades increíbles y, a menudo, se les atribuye una inteligencia comparable a la de un niño de tres años. No obstante, como explica The Guardian, al realizar pruebas de ADN en perros altamente entrenados en razas “inteligentes”, se descubrió que, simplemente, eran más obedientes que otros.

En esencia, los canes “menos inteligentes” también pueden tener la capacidad para guiar ovejas, pero simplemente eligen no hacerlo. Por otro lado, un niño de tres años podría ser muy malo desarrollando esta tarea.

Es común ver videos en Instagram y TikTok de canes que se ponen en frente a una alfombra con botones y los presionan para “articular” palabras. Ellos pueden escoger palabras como “paseo” o “premio”, y varias personas creen que son pruebas verídicas de comunicación.

No obstante, como explicó Amritha Mallikarjun, investigadora postdoctoral de la Universidad de Pensilvania al medio The Guardian, “cuando usamos una interfaz lingüística humana, empezamos a atribuir demasiado a nuestro entendimiento conjunto de estas palabras”. Por ello, no hay evidencia que sugiera que estos animales entiendan que la palabra “amor” significa amor, pero saben qué ocasiona que opriman este botón (probablemente recibir comida).

Los perros son grandes compañeros de vida. Pero, a lo largo de la historia, también han sido excelentes colaboradores en el ámbito laboral. Como explica Experto Animal, su obediencia y capacidad de aprender distintas herramientas útiles para las personas les han permitido desempeñar grandes tareas para sus propietarios, como el pastoreo, la caza, la búsqueda y el rescate de las personas, la terapia emocional y la detección de drogas y explosivos.

Al igual que los seres humanos, los perros también pasan por una etapa en donde tienen dientes de leche o temporales, que se cambian entre los 2 y 6 meses de edad. Sin embargo, resulta extraño notar la pérdida de dientes de leche, ya que suelen tragárselos mientras comen.

Leer: Perro nominado a mascota del año: enfrentó a 11 coyotes para salvar a un rebaño

Es común escuchar que los perros pequeños viven más que los grandes. Según explica Experto Animal, esta diferencia se basa en la velocidad a la que envejecen. Debido al crecimiento y desgaste de sus cuerpos, los perros grandes tienen un envejecimiento más acelerado en comparación con los canes pequeños. Esta es la razón por la que suelen tener una vida más corta.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com