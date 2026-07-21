Estrellita ya lo intentó pero la devolvieron, busca de nuevo un hogar para siempre

Estrellita aguarda por un hogar responsable tras haber sido devuelta luego de una primera adopción. Foto: melisanimalista

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Tras haber experimentado el dolor del abandono, Estrellita espera una segunda oportunidad. Esta perrita fue adoptada tiempo atrás con la ilusión de haber encontrado un hogar para siempre, sin embargo, poco después la devolvieron. A pesar de las difíciles circunstancias, Estrellita mantiene intacta su confianza en los seres humanos y destaca por su carácter noble, cariñoso y alegre.

Melisa Rodríguez, rescatista de animales independiente, hace un llamado a la comunidad para encontrarle un hogar responsable. Según señala la rescatista, Estrellita es una compañera fiel, lista para integrarse a una familia que le brinde la estabilidad que merece.

Si usted desea cambiar la historia de Estrellita y ofrecerle un hogar para siempre, puede comunicarse directamente al teléfono 313 354 1265. Su adopción no solo le transformará la vida a ella, sino que llenará su hogar de una lealtad incondicional.

Adoptar es un acto de empatía y responsabilidad que transforma vidas por partida doble, le ofrece una segunda oportunidad a un animal que ha conocido la soledad y, al mismo tiempo, combate la problemática del abandono.

Al abrir las puertas de su hogar a un rescatado, usted no solo le devuelve la dignidad y el bienestar a un ser sintiente, sino que también le da paso a un vínculo único de gratitud que enriquecerá a toda su familia.

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