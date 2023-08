Expopet 2023: lanzamiento del libro “Una sana convivencia con tu perro”

La escritora recuerda el caso de un perro agresivo, que iba a ser sacrificado si no mejoraba su comportamiento. Foto: Camila Moreno

“Cuando nos dan a un perro, no nos lo entregan con un manual. Yo quise escribir un manual de convivencia, para mejorar la relación entre los dueños y sus mascotas”, explica Lusia Fernanda Valero, educadora canina certificada. La experta, conocida en redes sociales como Fer Valero (@fer.adiestramiento en Instagram), ha dedicado su vida a enseñar sobre la tenencia responsable y las maneras correctas de mejorar la conducta de los canes.

Este libro nació como un hobby: Fer Valero comenzó a escribir para tener un resumen del proceso de educación que ha desarrollado a lo largo del tiempo y una de sus amigas le recomendó publicarlo, para poder ayudar a las familias de peludos con sus mascotas.

El manual comienza con el primer momento en que los propietarios deciden tener un peludo, indagando sobre los motivos por los cuales las personas deciden adoptarlo. Posteriormente, desarrolla la idea de cómo puede ser un reto para la mascota el lograr adaptarse a sus dueños. “Hablamos bastante sobre cómo evitar problemas de comportamiento, porque muchos de los comportamientos de los perros dependen de los nuestros”, comenta Fer Valero.

El libro, que se estrenó ayer 18 de agosto en Expopet, ha tenido una gran acogida, por el contenido práctico que contiene. Como comenta su autora, este es el primer libro impreso escrito por una educadora canina certificada en Colombia.

Fer Valero comenzó estudiando medicina veterinaria y zootecnia. La primera vez que adoptó a un perro, ella no tenía idea de cómo educarlo y tener una convivencia sana con él. “Tuve que darlo en adopción y me di cuenta que esto no podía pasarle a nadie más”, comenta ella.

La escritora recuerda el caso de un perro agresivo, que iba a ser sacrificado si no mejoraba su comportamiento. “Iba a llegar otro perro a la casa. A la familia le recomendaron sacrificarlo, para que no tuviera problemas con la nueva mascota. Pero, afortunadamente, no tuvimos que hacer esto”, comenta ella.

“Gracias a este tipo de casos, yo quise este libro sea algo muy sencillo, muy fácil, muy práctico, sin tanto tecnicismo, para que tanto un niño como un adulto lo puedan entender y practicar en su día a día”, concluye la experta.

Puede comprar el libro en el Pabellón 3 de Corferias, en el stand 210. También, puede comunicarse con los números 3144934415 y 3007522575.

El Distrito lanzó la campaña “Mi mayor acto de amor, es protegerte de todo riesgo”, la cual contempla acciones pedagógicas dirigidas a la ciudadanía para garantizar el bienestar de los animales.

En el marco de Expopet 2023, la feria internacional de animales de compañía organizada por Corferias que reúne a cientos de petlovers y sus mascotas, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizó el lanzamiento de la campaña “Mi mayor acto de amor, es protegerte de todo riesgo”, la cual busca concientizar a la ciudadanía sobre los diferentes peligros a los que pueden estar expuestos los animales de compañía.

“Cuando nos referimos a riesgos, podemos hablar a nivel de domicilio, de vivienda o espacio públicos. Igualmente, cuando estamos hablando de la identificación, la prevención o el control, también podemos hablar de riesgos químicos que pueden ser peligros potenciales para los animales con aquellas sustancias que tenemos destinadas al hogar, riesgos físicos, caída de alturas, ahogamiento, problemas con energía eléctrica, riesgos biológicos y enfermedades infectocontagiosas”, expresó Adriana Estrada, directora del IDPYBA durante el lanzamiento de la campaña.

De acuerdo con la entidad, los animales de compañía están altamente expuestos en lugares públicos, por esta razón, los profesionales invitan a los tenedores de mascotas seguir algunas recomendaciones como usar correctamente la traílla, mantenerlos con collar y placa de identificación y evitar distracciones con celulares.

“La vida de estos seres sintientes es indispensables, incluso, cualquier sonido fuerte puede activar su instinto y perderse en la ciudad. Por lo que se hace necesario que las familias conozcan cómo deben actuar frente a situaciones inesperadas que puedan poner en riesgo la salud y bienestar de varios miembros de la familia interespecie”, informa el IDPYBA.

Llorente & Llorente, Graved y Expopet son aliados que se han sumado a la campaña que contempla acciones para prevenir los riesgos con los animales de compañía por causas antrópicas, comportamentales, contingencias y desastres naturales.

“Buscamos enseñarle a la ciudadanía las diferentes formas en las que los animales de compañía y los deambulantes se ven expuestos a riesgos, y como nuestros animales de compañía pueden llegar a afectar a la fauna silvestre si no somos tenedores responsables. También la campaña enseña cómo hacer gestión de riesgo cuando hay temblores e incendios, entre otras situaciones”, indicó Natalia Parra, subdirectora de Cultura Ciudadana y Gestión del Riesgo del IDPYBA.

Jornadas de adopción de mascotas en Expopet 2023

El espacio de adopción de perros y gatos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en Expopet 2023 estará a disposición de los visitantes todos los días de la feria. Diariamente, seis caninos y tres felinos de diferentes edades estarán en el recinto esperando por un nuevo hogar.

Cabe destacar que, los aspirantes en acoger alguna de estas mascotas deben cumplir una serie de requisitos, entre los que destacan ser mayor de edad, que la adopción sea una decisión del grupo familiar, que la persona interesada cuente con capacidad y solvencia económica para la manutención del animal; en caso de estar interesado en la adopción de un perro que sea de manejo especial, como razas Pit Bull o Bull terrier, deberá asistir a capacitaciones especiales.

Además, el interesado debe disponer entre una y dos horas, para diligenciar la documentación requerida como firma de actas, compromisos jurídicos y charla educativa, para finalmente hacer la entrega del animal.

Quienes están interesados en realizar el proceso posterior a la feria Expopet, pueden acercarse a la Unidad de Cuidado Animal ubicada en la Carrera 106a # 67 - 02, barrio El muelle, Engativá.

