Familia deja a su perro con cuidador y al tercer día reciben inesperado mensaje

Después de dejar a su perro con una cuidadora de mascotas durante unos días, una familia comenzó a relajarse, pensando que la ausencia de noticias era una buena señal. Sin embargo, cuando llegó el tercer día y recibieron un mensaje de texto, el sentimiento cambió rápidamente.

Karen Marsh, dueña del perro, le contó a Newsweek como su familia se fue de viaje y no pudo llevarse con ellos a Dougie, su petit basset griffon de 9 años. Esto les causó algo de nerviosismo debido a una experiencia previa dejando a Dougie con otra persona, que terminó en un “desastre”, por lo que decidieron probar con una nueva cuidadora de mascotas.

La casa de la cuidadora tenía un jardín seguro donde los perros podían correr y jugar. Dougie podía pasar todo el tiempo que quisiera afuera y tenía su propia cama adentro para dormir por la noche.

“Visitamos su casa para ver cómo estaba organizada y para que ella pudiera ver cómo reaccionaba Dougie con los otros perros, especialmente con el suyo.” explicó Marsh.

Cuando regresaron a dejar a su peludo, Marsh trató de hacer que Dougie se sintiera como si estuviera de visita con sus amigos. Lo emocionó y se alegró al verlo. Sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco insegura y esperaba que los cinco días de separación transcurrieran sin problemas.

La primera actualización llegó aproximadamente un día y medio después. Una foto mostraba a Dougie disfrutando de su tiempo con el gato de la cuidadora en lugar de con los otros perros.

“No recibimos más mensajes después de eso”, relató Marsh. “Pensamos que la ausencia de noticias era una buena señal, hasta que Elena nos envió una foto de Dougie, que parecía desconsolado, a través de WhatsApp, con el mensaje: ‘Harto del clima y de los otros perros corriendo.’”

Al tercer día, Dougie ya se había apoyado en una silla en la esquina, fuera del alcance de los otros perros que lo molestaban. Se había cansado de la energía de los demás, lo cual no sorprendió demasiado a la familia, ya que Dougie normalmente pasa solo unos minutos jugando con otros perros antes de buscar su tiempo a solas.

“Ella dijo que estaba bien, pero lo describió como un perro bastante independiente”, comentó Marsh. “Creo que esa fue su manera educada de decir que era un poco antisocial.”

La familia no necesitaba apresurarse a casa para salvar a Dougie mientras agotaba su batería social, ya que ya estaban en camino. Sin embargo, el peludo tuvo que esperar un día más porque ellos llegarían a medianoche. El plan original era recogerlo al día siguiente a las 11 a.m., pero después de recibir el mensaje de texto, adelantaron la hora de recogida a las 9 a.m.

“Cuando fui a recogerlo, Elena me dijo que había hecho algunas travesuras el día anterior”, comentó Marsh. “Tiene dos barreras en las escaleras para que su gato pueda comer en paz. El problema es que Dougie sabe que ahí es donde está la comida, por lo que romper las barreras era una tentación que no podía resistir.”

Marsh dijo que Elena fue una excelente cuidadora de mascotas, pero que, en el futuro, solo lo dejarán con una cuidadora si no tienen otra opción. Por lo general, Dougie va con ellos a todas partes, y esta fue una rara ocasión en la que no pudieron llevarlo.

