Familia se reúne con el perro que les dijeron que había muerto hace cuatro años

Una familia vivió un emotivo reencuentro con su perrita Sugar, a quien habían dado por muerta hace cuatro años. La historia ha generado conmoción por los detalles detrás de la desaparición y por el estado en el que se encuentra ahora la perrita.

Todo comenzó en 2021, cuando Sugar, una perrita de raza maltipoo, se escapó mientras estaba en un vecindario de Miami, Estados Unidos. Su dueña, llamada Albania Sagarra, contó al medio Local 10 que apenas se perdió su mascota, inició una intensa búsqueda y ofreció una recompensa de 1.000 dólares. Sin embargo, todo esfuerzo pareció inútil cuando recibieron una llamada inesperada.

Un hombre se contactó con ella y le dijo que él mismo fue testigo de cómo un carro atropelló a Sugar, la cual, supuestamente, murió al instante.

Pero no fue así. Recientemente, Sugar fue encontrada en muy mal estado frente a un refugio local y fue identificada gracias a su microchip. Cuando Sagarra acudió al lugar, no pudo creer lo que veía. “La miré y no podía creer que fuera ella, porque durante cuatro años pensamos que estaba muerta”, declaró al medio americano. “Estoy muy feliz y absorbiendo cada momento con Sugar porque esto es como una resurrección que nunca hubiera imaginado”.

El reencuentro estuvo lleno de abrazos y lágrimas. Sin embargo, la alegría se mezcló con la preocupación: Sugar fue diagnosticada con una enfermedad cardíaca en etapa 4, una enfermedad renal también en etapa 4 y otras condiciones graves.

Aunque desconocen cuánto tiempo les queda con ella, están decididos a hacer que sus últimos días estén llenos de amor y cuidado.“Está de vuelta donde pertenece y estoy feliz de que al menos el resto de sus días estará con su familia”, afirmó.

La familia ahora quiere saber quién dejó a Sugar en el refugio. Según informaron, alguien la abandonó frente al edificio, y planean investigar lo ocurrido. Por ahora, su prioridad es acompañarla, ayudarla a ganar fuerzas y brindarle el cariño que le faltó durante todos estos años.

