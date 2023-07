Familiares de menor que murió por ataque de perros pitbull en Bucaramanga piden justicia

Según comentó la familia a las autoridades, el niño se encontraba jugando cuando fue atacado por los animales. Foto: Pexels

Un niño de 5 años murió el pasado 17 de mayo tras ser atacado por varios perros pitbulls en el sector de El Cable, barrio Café Madrid, al norte de Bucaramanga, en Santander. Después de un mes de los hechos, los familiares del niño siguen reclamando justicia ante las autoridades, pues ninguna persona ha sido capturada por la muerte del niño.

Según comentó la familia a las autoridades, el niño se encontraba jugando cuando fue atacado por los animales. Ellos escucharon los ladridos de los perros y salieron de la casa para saber qué estaba ocurriendo, sin embargo, se encontraron con una escena desgarradora: el menor estaba tirado en el piso, sin signos vitales y con varias heridas de gravedad en su cuerpo que fueron ocasionadas por los caninos.

Una vecina presenció el trágico hecho e intentó ahuyentar a los perros, pero ya era demasiado tarde. La abuela del menor, Luz Amparo Archila, aseguró que los caninos destrozaron el rostro, cuello, orejas y entrepierna de su nieto. “Cuando llegué ya estaban los agentes de la Policía y no me lo dejaron ver. Los perros que atacaron a mi nieto se la pasan sueltos alrededor de este monte”, dijo la mujer a Vanguardia.

“Estamos esperando que la autoridad competente nos haga justicia y que den con la captura de ese señor lo más pronto posible y que pague por lo que hizo, por el homicidio del niño, lo único que yo sé, es que le pusieron una multa, pero la verdad cómo es posible que hagan el antecedente de los animales y no hacen el antecedente del niño que era un ser humano que estaba empezando a vivir”, comentó la abuela del menor, para Blu Radio.

En un principio, se dijo que el dueño de los perros que atacaron al menor sería judicializado por homicidio culposo. No obstante, según comentó la secretaria del Interior de Bucaramanga en su momento, hasta el momento el responsable solo ha recibido una multa de 46 millones de pesos.

“Él era un niño inocente, él apenas estaba comenzando a vivir y sentimos que no hay justicia, hacen justicia con los animales, pero no con la cuestión de mi nieto, y lo que más no da dolor es que todavía hay animales caninos agresivos en la zona donde ocurrieron los hechos y los de ambiental me dijeron que ellos estaban haciendo trámites de esos animales, pero la verdad es que no pasa nada”, agregó Archila para el medio anteriormente citado.

Ante este atroz hecho, el Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, se pronunció en redes sociales y aseguró que “más allá de toda la respuesta institucional que se está dando, yo creo que acá hay aprendizajes. La primera de ellas es que los padres tenemos que (...) comprometernos más en el cuidado de los niños”.

Asimismo, el mandatario local recordó que las personas que tienen perros de manejo especial o razas de manejo especial deben hacerlo bajo las medidas de seguridad, por ejemplo, estos animales deben utilizar bozal y correa en las vías públicas, lugares abiertos al público y en las zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales. “Debe existir mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos con sus mascotas”, agregó Cárdenas.

