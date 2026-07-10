Fénix, la perrita rescatada de escombros en Venezuela que se une al ejército de El Salvador

Fénix, la perrita sobreviviente que se vuelve rescatista militar. Foto: Intriper

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la tragedia ocasionada por el doble sismo del pasado 24 de junio, una historia de resiliencia y esperanza ha conmovido a la región. Las autoridades de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) oficializaron la adopción de Fénix, una perrita que logró sobrevivir entre los escombros tras los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela.

La peluda fue localizada por rescatistas salvadoreños en la zona de La Guaira, una de las localidades más afectadas por el desastre. Según informaron los cuerpos de socorro, el vínculo con los rescatistas fue inmediato y tan profundo que la institución militar decidió brindarle un nuevo hogar y un propósito de vida.

A partir de su adopción, Fénix iniciará un riguroso proceso de preparación física y técnica. Su destino será integrarse formalmente a las filas de la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR) de la Fuerza Armada, donde será entrenada para ayudar a salvar vidas en futuras emergencias.

“Fénix hace honor a su nombre: representa el renacer de las cenizas. Nos demuestra que, incluso en medio de la peor tragedia, siempre hay lugar para una nueva esperanza”, destacaron fuentes oficiales de la institución.

Con esta incorporación, el binomio de rescate salvadoreño no solo suma un nuevo elemento a sus operaciones de ayuda humanitaria, sino que inmortaliza un símbolo de solidaridad internacional.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱