Ferran Torres, el campeón del mundo que dedica su vida a salvar perros abandonados

Ferran Torres anotó el gol que le dio la victoria a España en el Mundial 2026. Foto: EFE - LAVANDEIRA JR

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Todos están hablando de Ferran Torres por el gol histórico que le dio el Mundial 2026 a España y por su gran momento en el fútbol internacional. Sin embargo, lejos de los estadios, los reflectores y los contratos millonarios, el delantero valenciano tiene una pasión, el rescate y la defensa de los animales.

Su amor por los perros no es algo reciente, viene de su infancia en Foios, Valencia. A los diez años adoptó a Rex, un pastor alemán que dejó una huella tan profunda en su vida que tanto él como su hermana se lo tatuaron para recordarlo siempre. Desde entonces, no concibe su día a día sin la compañía de una mascota. “No recuerdo la vida sin ellos”, ha expresado el futbolista en varias ocasiones.

Actualmente, el atacante vive con tres perros rescatados, Minnie, Lluna y Milo, este último fue recogido de las calles de Bulgaria. De hecho, su propia casa en Gavà (Barcelona) está totalmente diseñada en función de sus mascotas, con amplios espacios pensados para que corran, jueguen y descansen con total libertad.

Vacaciones dedicadas a rescatar

Para Ferran Torres, las vacaciones de verano no son solo para descansar. Durante su tiempo libre, el jugador suele buscar perros en situación de calle para alimentarlos, llevarlos al veterinario y asumir todos los gastos de su recuperación hasta encontrarles un hogar seguro.

Su labor va más allá de sus propios rescates. En 2021 se convirtió en el primer embajador de la Wild at Heart Foundation, una organización internacional enfocada en programas de adopción, esterilización y salvamento canino.

Además, aprovecha con frecuencia su visibilidad como figura pública para apoyar refugios, promover la adopción responsable y concientizar a la sociedad sobre la importancia de frenar el abandono animal.

Estas acciones demuestran que, más allá de los trofeos y la fama que rodean al fútbol, el verdadero triunfo de Ferran Torres está en la huella que deja fuera de la cancha.

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