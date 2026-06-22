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Fifa tiene un año, ya estuvo embarazada y busca un hogar para dejar atrás el abandono

Fifa fue madre en su primer celo siendo un bebé. Una realidad preocupante que se puede transformar ayudándola.

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22 de junio de 2026 - 04:52 p. m.
Fifa se encuentra bajo el resguardo de protectores mientras busca una familia definitiva.
Fifa se encuentra bajo el resguardo de protectores mientras busca una familia definitiva.
Foto: Fundación Colitas Felices
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El abandono y la vulnerabilidad de los animales domésticos siguen siendo una realidad preocupante en Colombia. Un caso reciente que ha despertado el interés de los defensores de los animales es el de Fifa, una perrita de tan solo un año de edad que, siendo aún una cachorra, tuvo que enfrentar la maternidad durante su primer celo debido a la falta de control y protección.

Hoy, tras superar las dificultades de un embarazo prematuro, Fifa se encuentra bajo el resguardo de la Fundación Colitas Felices, que buscan transformar su realidad, con el objetivo principal de encontrar para ella un hogar definitivo que le brinde el cuidado, el amor y la seguridad que le fueron negados en sus primeros meses de vida.

La historia de Fifa expone la urgencia de apoyar los procesos de rescate animal a través de mecanismos como la adopción responsable y el apadrinamiento.

Quienes estén interesados en cambiar el rumbo de esta historia pueden realizar el proceso de vinculación ingresando directamente al enlace disponible en el perfil oficial de la organización.

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