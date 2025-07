Flash: el perro que lleva tres años esperando un hogar sin recibir visitas

Para quienes lo conocen, estas condiciones no deberían ser un obstáculo. Foto: dogstrust_darlington

En el refugio Dogs Trust Darlington, en Inglaterra, un perro llamado Flash ha pasado los últimos tres años esperando una familia que nunca llega. Desde su ingreso en julio de 2022, el can de nueve años ha tenido apenas un interesado en adoptarlo, y recientemente ni siquiera logró atraer visitantes durante un día especial organizado solo para él.

El caso ha conmovido al personal del refugio, que no comprende por qué nadie ha querido darle una oportunidad. “Es tranquilo, cariñoso, le gusta viajar y disfrutar del aire libre. No causa problemas”, aseguró Nikki Holroyd, una de las responsables del centro. Aunque el evento dedicado a Flash no tuvo asistentes, él pudo pasar un buen día fuera de su perrera, socializando con el equipo que lo cuida.

Flash es un perro de rutina sencilla: duerme sobre una manta, juega con sus juguetes y disfruta del contacto humano. Sin embargo, su situación médica y algunas necesidades especiales han limitado sus posibilidades de adopción. Requiere cuidados veterinarios continuos y necesita vivir en un hogar sin niños ni otras mascotas, ya que el contacto con otros perros lo pone nervioso. Por eso, también necesita salir a pasear en zonas tranquilas.

Para quienes lo conocen, estas condiciones no deberían ser un obstáculo. Desde el refugio destacan su carácter afable y su deseo de compartir tiempo con las personas. “Tiene una personalidad juguetona que te saca una sonrisa. Le encantaría tener un jardín donde correr o simplemente dormir al sol”, dice su ficha de adopción.

A pesar del tiempo transcurrido, Flash no ha perdido la esperanza. Y desde Dogs Trust hacen un llamado para que alguien decida convertirlo en parte de su familia. Porque incluso los perros más olvidados siguen soñando con un lugar al que puedan llamar hogar.

