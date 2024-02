Fundación Luna Sofía: un espacio que ayuda a 80 perros maltratados y abandonados

Aunque algunos critiquen su elección de vida, Jéssica demuestra que el sacrificio personal es un precio pequeño por la vida y el bienestar de sus protegidos. Foto: Unsplash

Jessica Quimbay nos recibió en su hogar, un espacio ubicado en Ciudad Bolívar, Mochuelo Alto, en las afueras de Bogotá. Según ella, en varias ocasiones la echaron de barrios por el ruido que provocan los perros de su fundación. Ella proporciona refugio y cuidado a más de 80 perros, muchos de ellos con discapacidades o historias desgarradoras de maltrato.

Su travesía empezó cuando encontró a seis canes arrojados en una basura, dos de los cuales no lograron sobrevivir. Compasiva, decidió acoger a los cuatro restantes, marcando el inicio de su compromiso con los animales sin hogar y maltratados. De esta manera, comenzó a rescatar animales de las calles, hasta que decidió organizar su fundación, Luna Sofía. Entre sus perros, ella destaca casos como el de Blu, un can incapaz de caminar con sus cuatro patas, y Flint, presuntamente apuñalado por sus dueños. A pesar de los desafíos, la fundación ha logrado la adopción de 150 perros, entregándolos esterilizados, vacunados y desparasitados.

Sin embargo, la reciente amenaza de incendios en los cerros de Bogotá ha afectado gravemente la Fundación Luna Sofía. La falta de agua ha impedido la hidratación adecuada y la limpieza del espacio, desafiando a Jessica en una crisis sin precedentes. Acostumbrada a salvar vidas, ahora se enfrenta a la lucha contra las llamas y la escasez de recursos. Entre las ayudas que requiere para los animales, se incluyen camas, concentrado, dinero para pagar las veterinarias, medicamentos, entre otros. “Ya debo 9 millones de pesos en veterinarias, entonces me serviría bastante que puedan donarme más elementos para poder tratar a los animales”, comenta la experta.

Para financiar las necesidades de la fundación, Jessica ha emprendido la creación de artículos artesanales, como aretes, llaveros, marcos en resina y más. Esta iniciativa no solo busca sustentar a los animales, sino también honrar la memoria de su madre y de Luna, la perrita que marcó el inicio de esta travesía solidaria.

La vida de Jessica Quimbay no ha sido fácil. Ella relata cómo, en una situación extrema, tuvo que pasar noches en la calle con sus fieles compañeros. A pesar de las adversidades, ella ha persistido en su misión de cuidar y proteger a aquellos que no tienen voz.

La Fundación Luna Sofía adquirió ese nombre porque la madre de Jessica encontró a una perrita en la basura. Por ello, su madre decidió rescatarla y hospitalizarla. Posteriormente, le entregó el animal a Jessica, el cual habría sido su mascota favorita. “En ese entonces, mi madre tenía cáncer de seno. Cuando mi mamá comenzaba a vomitar y se le caía el cabello, la perrita me despertaba y me avisaba que ella estaba enferma”, recuerda Jessica.

Cuando su madre falleció, Luna también murió de pena moral. Entonces, Jessica decidió crear una fundación en memoria de ambas.

Sin embargo, la carga emocional y financiera ha llevado a Jessica a intentar quitarse la vida. El estrés, la presión y la falta de recursos la llevaron al límite, pero su resiliencia y amor por los animales la impulsan a seguir adelante. Jessica demuestra que el sacrificio personal es un precio pequeño por la vida y el bienestar de sus protegidos.

Varias personas reprochaban las decisiones de la rescatista; le recalcaban que por qué no conseguía trabajo para sostener su fundación. “Uno con el mínimo que se gana en Colombia cómo sostiene una fundación, si me estoy gastando diez millones mensuales”, explica ella. No obstante, ella asegura que lleva una rutina con el peso de cualquier trabajo: ella debe recoger los excrementos de los canes, cuidar los perros, darles medicamentos, vacunas, lavar las cobijas, entre otros. No obstante, esta labor no recibe un pago, a pesar de que consume todo su día.

En un esfuerzo coordinado, Miguel Aguilera, fotógrafo y rescatista de animales, le trajo la primera donación física el pasado 5 de febrero. Organizando grupos de voluntarios a través de redes sociales, Aguilera recogió varias bolsas de concentrado para perros, elementos de aseo, agua y alimentación.

Gracias a la gran cantidad de voluntarios que están en el grupo de Miguel, él ha podido realizar donaciones a decenas de fundaciones de animales en Bogotá, en donde reciben elementos de alimentación, agua y medicamentos.

Para llevar alimentos físicos, adoptar canes o visitar la fundación, puede comunicarse al número 304 360 5998.

Para desarrollar donaciones, puede realizar movimientos a la cuenta de Daviplata y Nequi: 304 360 5998.

Bancolombia: 912 11697321.

BBVA: 301 460 2508.

