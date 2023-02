Gelma investiga la cruel muerte de dos perros en Barbosa, Antioquia

La dueña de la fundación pidió ayuda económica para atender a los perros. Foto: Pexels

María Margarita Rengifo Bedoya, dueña de Fundación Fupammar, encontró a dos de sus perros gravemente heridos cuando llegó a su refugio animal. Las denuncias afirman que a uno de los caninos le cortaron la piel desde el cuello hasta la cola, y otro fue macheteado.

El caso de José Miel y Oso (como se llamaban los animales) se viralizó en redes sociales, gracias a un ciudadano, que se identifica como apolostars en Instagram. “Despellejar animales eso nunca se había visto en Antioquia y eso no lo vamos a permitir”, comentó el usuario en la red social. Las autoridades comenzaron una investigación para encontrar a los responsables de dichos crímenes.

En el video difundido en Twitter puede escucharse la voz de María Margarita Rengifo pidiendo ayuda para conseguir medicamentos y salvar la vida de los animales. “Acabo de llegar y miren cómo encontré a la perrera. No sé qué pasó aquí. Acabo de llegar de trabajar, ¿qué hago? No tengo antibióticos, no tengo nada, por Dios, ¿qué hago?”, dice la mujer.

“Uno luchando por reparar lo que otro daña en un momentico, Dios mío, qué es esto”, exclamó el usuario apolostars, quien hizo seguimiento del caso de ambos perros y acompañó a Oso en sus últimas horas de vida.

Debido al caso de crueldad animal, la dueña de la Fundación Fupammar debe reubicar a los 83 animales que hacen parte del establecimiento, para evitar futuros casos de maltrato contra ellos. Margarita Rengifo solicitó ayuda para costear el traslado a un nuevo lugar, porque no tiene recursos. Si quiere ayudar a la fundación, escríbale a apolostars y a fitde4patas en Instagram.

“Desde la Alcaldía de Barbosa, rechazamos cualquier acto de violencia contra los animales, cualquier tipo de maltrato no está bien visto por parte de la Alcaldía (...) Venimos a realizar un acompañamiento para hacer revisión de cualquier tipo de maltrato animal que se venga presentando, especialmente el caso que se presenta el día de hoy y que está en materia de investigación”, comentó Andrés Sánchez Palacio, inspector de Policía de Barbosa.

🛑¡Información importante! La Alcaldía de Barbosa, Barbosa Social ¡Es la Gente! rechaza ✋🏽tajantemente cualquier tipo de maltrato animal 🐶 . Ante el presunto caso de maltrato animal, que se conoció en las últimas horas, donde dos perros de la Fundación Fupammar fueron agredidos, en la Vereda El Tablazo Popalito, la Administración Municipal; la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico; la Secretaría de Gobierno; la Personería; la 👮🏻‍♀️🚓 Policía de Barbosa; la Fiscalía y la Policía Ambiental 🍃, hicieron presencia en el lugar de los hechos 🏡, donde el caso es materia de investigación por parte de las autoridades 🔍. Declaraciones de Andrés Sánchez Palacio, inspector de Policía de Barbosa: Posted by Alcaldía de Barbosa on Thursday, February 16, 2023

Por el momento, se desconoce quién fue el culpable del crimen ni el objetivo con el que lo realizó. “Este caso está en materia de investigación y pronto será resuelto por las autoridades”, afirmó Andrés Sánchez Palacio.

La fiscalía puso al servicio de la comunidad el número 3046289337 para denunciar a quienes fueron culpables de la agresión.

GELMA es el grupo de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar y judicializar los casos relacionados con agresión contra animales a nivel nacional. Para denunciar un caso de agresión contra animales, puede realizar los siguientes pasos:

Si usted conoce algún caso de maltrato animal denúncielo llamando a la línea celular 122, la línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y en Bogotá al 5702000 (opción 7).

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, habilitó una opción en ADenunciar, para que a través de este canal, la ciudadanía también pueda interponer sus denuncias.

En Bogotá:

Recuerde que si tiene conocimiento sobre un presunto caso de maltrato animal puede denunciar a través de la Línea 123 y el Escuadrón Anticrueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá asistirá el caso.

La Alcaldía afirma que se deben tener los siguientes datos para poder realizar la denuncia: 1) dirección exacta de los hechos, barrio y localidad, 2) descripción del caso a denunciar y 3) registro fotográfico y/o vídeo corto (si es posible).

