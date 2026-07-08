Gomita, una cachorra negrita con gran personalidad, busca un hogar para siempre

Debido a su corta edad, el proceso de entrega se realizará inicialmente bajo la modalidad de hogar de paso. Foto: Por Amor a Rocky

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La Fundación Por Amor a Rocky ha iniciado la búsqueda de una familia para Gomita, una cachorra de cuatro meses de edad que destaca por su carisma y particular aspecto físico.

La peluda fue rescatada durante una jornada de esterilización en la ciudad de Santa Marta y actualmente se encuentra bajo la protección de la entidad.

Según el reporte oficial de la organización, la pequeña goza de un excelente estado de salud general y ya ha comenzado su respectivo esquema de vacunación.

Debido a su corta edad, el proceso de entrega se realizará inicialmente bajo la modalidad de hogar de paso con opción de adopción. Una vez que Gomita cumpla la edad requerida para su esterilización, se procederá con la formalización legal del trámite.

La fundación describe a la cachorra como un animal dulce, juguetón e ideal para integrarse a la dinámica de un hogar responsable.

Si usted está interesado en brindarle una oportunidad y considera que cuenta con el espacio y el compromiso necesarios para su crianza, puede postularse descargando el formulario de adopción disponible en la cuenta oficial de Instagram @rockyadopcion.

La adopción de animales rescatados no solo transforma la vida del ejemplar acogido, sino que representa una acción fundamental para mitigar la problemática del abandono y la sobrepoblación canina en el país.

Al elegir adoptar en lugar de comprar, usted le brinda una segunda oportunidad a un ser vulnerable y permite que fundaciones como Por Amor a Rocky liberen un cupo en sus instalaciones para auxiliar a otros animales en situación de riesgo.

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