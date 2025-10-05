🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
05 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Good Boy: el verdadero terror visto desde la perspectiva de un perro
Desde que se lanzó el tráiler de esta nueva película de terror, todos hablan del perro protagonista, pero pocos se detienen a pensar que, en la vida real, los animales enfrentan miedos y situaciones que el cine no muestra.
