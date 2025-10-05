Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

La Red Zoocial
Perros
05 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.

Good Boy: el verdadero terror visto desde la perspectiva de un perro

Desde que se lanzó el tráiler de esta nueva película de terror, todos hablan del perro protagonista, pero pocos se detienen a pensar que, en la vida real, los animales enfrentan miedos y situaciones que el cine no muestra.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Ana Vega

Ana Vega

Temas Relacionados

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Película

Películas de terror

Estrenos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.