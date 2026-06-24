“Hagan con él lo que quieran”: tras ser abandonado por sus dueños, hoy Yogui busca un hogar

Yogui fue estabilizado por un equipo médico tras ser rescatado y hoy está listo para encontrar una familia responsable. Foto: One Opportunity

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La fundación @_oneoportunitty compartió un emotivo llamado a la comunidad para encontrar una familia dispuesta a adoptar a Yogui, un perro de aproximadamente 4 años y de tamaño pequeño. Su historia, marcada inicialmente por la indolencia, es hoy un testimonio de resiliencia y afecto.

Según reportó la organización, Yogui fue abandonado en una guardería. Quienes lo dejaron aseguraron que regresarían por él en unos días, sin embargo, cortaron toda comunicación.

Tras la insistencia de los encargados del establecimiento, la respuesta de los antiguos propietarios fue contundente: indicaron que hicieran con el animal lo que quisieran.

Al ser rescatado por la fundación, el peludo presentaba graves afectaciones de salud y múltiples temores, por lo que requirió hospitalizaciones, tratamientos y cuidados intensivos.

Aunque el equipo médico logró estabilizarlo, el peludo aún necesita ciertas atenciones especiales para mantener su bienestar, tales como alimentación específica, baños medicados y suplementos vitamínicos.

A pesar de su pasado, los cuidadores destacan que Yogui es un animal noble, juicioso, consentido y profundamente agradecido, capaz de crear vínculos estrechos con las personas que le brindan afecto. Con el fin de garantizar una adopción responsable, la fundación entrega a Yogui desparasitado, vacunado y esterilizado.

¿Cómo iniciar el proceso de adopción?

Si usted está interesado en brindarle un hogar definitivo a Yogui y considera que cumple con los requisitos para ofrecerle los cuidados que requiere, puede iniciar el trámite formal ingresando al perfil de redes sociales de la fundación @_oneoportunitty.

Una vez allí, diríjase al enlace ubicado en la biografía de la cuenta y diligencie el formulario digital de adopción.

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