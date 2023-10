“Hay límites”: critican a hombre que saltó con su perro en paracaídas

La comunidad en internet planteó el debate sobre el límite al que deben llegar las personas al realizar actividades con su mascota. Foto: Tiktok: @theoadb

Incluir cada vez más a las mascotas en actividades humanas se ha vuelto común. Las personas quieren compartir con sus peluditos espacios de calidad, en los que el animal salga de la monotonía del hogar y conozca nuevos escenarios.

Con esta intención, un joven saltó en paracaídas con su perro. El momento fue grabado y publicado en su cuenta de TikTok, lo que puso en discusión el límite que se debe tener en cuenta al hacer cosas en compañía de las mascotas.

La hazaña, que se volvió viral en la red social, fue catalogada como una actividad que genera estrés y pone en peligro al canino, pues estos animales se suelen asustar con ruidos inesperados o con ir a lugares muy concurridos. A los usuarios les resultó inevitable pensar en el susto que pudo sentir el animal.

Entre las reacciones negativas surgieron comentarios preocupados ante la posibilidad de desencadenar un ataque al corazón, debido a la actividad extrema. Pues, reconocen que las capacidades de enfrentar un salto en paracaídas son diferentes entre humanos y perros.

“Dado que el perro y los animales, en general, no son cosas, sino individuos, no, no puede hacer lo que quiera si lo que quiere implica negligencia y abuso animal”, comentó una usuaria en X, anteriormente Twitter. Otra agregó: “Mi perra de 10 años se sube a una silla y ya estoy nerviosa por si al bajar se hace daño en las patas. La gente es una inconsciente”.

Con el suceso, entró a discusión la necesidad de poner límites sobre cuándo es conveniente o no hacer partícipe a una mascota en una actividad. Debido a que estar con el animal no siempre genera momentos de felicidad y cercanía, sino que –por el contrario– pueden estresarlo y hacerle daño.

