Indignación en Cartagena por perrito que fue arrastrado desde un carro

Un nuevo caso de maltrato animal se presentó en Cartagena, esta vez en el barrio Villa Estrella, ubicado en el sector de El Pozón, donde un perro llamado Arturito resultó gravemente herido luego de ser arrastrado por un carro en plena vía.

Leidy Corrales, la ciudadana que expuso el caso en redes sociales, le contó al diario local El Universal que se movilizaba con su esposo cuando presenció este cruel acto, por lo que no dudo en increpar al conductor y a las personas que se transportaban en el vehículo. “A la gente le molestó y comenzaron a pitar para que frenara”, señaló la mujer al diario cartagenero.

De acuerdo con Corrales, luego de un cruce de palabras, los responsables del hecho decidieron soltar al canino y huir del lugar. “Unos desalmados me traían amarrado en un carro y me venían arrastrando justo por la vía porque decidieron abandonarme, gracias a unas personas que vieron lo que me estaban haciendo, me soltaron. Tengo muchas cosas: anemia, heridas, gusanos y garrapatas. También estoy sin dientes”, escribió Leidy Corrales en sus redes sociales.

La mujer también informó que el perrito permanece estable en el centro veterinario Mascoclínica. Sin embargo, solicita ayuda, pues no cuenta con los recursos económicos suficientes para hacerse cargo del animal. “Es bastante triste y me gustaría que puedan ayudarme, ya sea con medicamento, productos para bañarlo y encontrarle un hogar”.

Si quiere ayudar a Arturito puede donar a través de la cuenta de ahorros Bancolombia: 91214328343

GELMA es el grupo de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar y judicializar los casos relacionados con agresión contra animales a nivel nacional. Para denunciar un caso de agresión contra animales, puede realizar los siguientes pasos:

Si usted conoce algún caso de maltrato animal, denúncielo llamando a la línea celular 122, la línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y en Bogotá al 5702000 (opción 7).

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, habilitó una opción en ADenunciar, para que a través de este canal, la ciudadanía también pueda interponer sus denuncias.

Recuerde que si tiene conocimiento sobre un presunto caso de maltrato animal puede denunciar a través de la Línea 123 y el Escuadrón Anticrueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá asistirá el caso.

La Alcaldía afirma que se deben tener los siguientes datos para poder realizar la denuncia: 1) dirección exacta de los hechos, barrio y localidad, 2) descripción del caso a denunciar y 3) registro fotográfico y/o vídeo corto (si es posible).

El Instituto de Protección Animal ofrece otros canales de denuncia, con atención de lunes a viernes. Para reportar el caso de violencia contra animales, puede acudir al correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

A través de la línea 018000115161, los ciudadanos pueden recurrir para reportar una agresión. También, a través del teléfono: 6477117 con atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

