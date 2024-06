Jesús Navarro lloró en pleno concierto por la muerte de su perrito: emotivo video

Jesús Navarro adoptó a Bowie en 2013. Foto: @chuinavarro

Jesús Navarro, el vocalista de Reik y uno de los cantantes más famosos de México, protagonizó recientemente un emotivo momento durante un concierto en Boston, Estados Unidos. En una noche cargada de emociones, el artista compartió con su audiencia el dolor que sentía por la pérdida de uno de los integrantes más importantes de su familia: su perrito Bowie.

Antes del concierto, Navarro, visiblemente afectado, se dirigió a su público para explicar la razón detrás de su tristeza. “Se me fue mi perrito, mi mejor amigo de mi vida, entonces quiero decirles a todos ustedes que esta noche voy a estar cantando para él”, se escucha decir en un video compartido por Tiktok.

Al final del show, los demás integrantes de la banda le hicieron un homenaje a la mascota al colocar una imagen de Bowie en las pantallas acompañada por las palabras “Bowie: 2012-2024″ y la canción “You are my sunshine”. El cantante no pudo contener las lágrimas y agradeció al público mientras lloraba desconsolado por la partida de su fiel compañero.

“Gracias Boston, que regalazo me dieron, qué bonita manera de despedir a mi chamarrito. Que viva Bowie para siempre”, dijo el artista al concluir el concierto.

Cabe recordar que Jesús Navarro adoptó a Bowie en 2013 y, desde entonces, ha sido un ferviente defensor de la adopción de animales de compañía. El cantante compartió que su peludo solía quedarse en casa durante las giras debido al estrés que le causaban los viajes. Permanecía con personas que lo querían y conocían desde pequeño.

Aunque Navarro no ha informado sobre las causas exactas del fallecimiento de Bowie, el pasado 10 de abril, compartió a través de su cuenta de Instagram que su perrito estaba muy enfermo y que se estaba preparando para dejarlo partir.

“Creo desde el fondo de mi corazón que Bowie estaba cansado y listo para irse, pero me vio tan hecho mier... que hizo un esfuerzo por recuperarse y darme tiempo para acostumbrarme a la idea de que, tarde o temprano, me tocará vivir sin él. Así es como debe de ser. Ahora estoy determinado a prepararme para que el día que se tenga que ir este chaparro hermoso, que tengo dormido en las piernas, poderle dar gracias y decirle cuánto lo amo y cómo cambió mi vida de tantas formas, y punto. No quiero que se vaya preocupado por mí”, comentó Navarro en la publicación.

Jesús Navarro continúa mostrando su agradecimiento a todos aquellos que lo han apoyado durante este difícil momento. Su emotivo tributo a Bowie en el concierto de Boston quedará en la memoria de todos sus fans como un acto de amor y respeto hacia su querido amigo de cuatro patas.

