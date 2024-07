Juez ordena a clínica veterinaria indemnizar a una familia por la muerte de su perro

El despacho recalcó que las mascotas ya son consideradas parte de la familia. Foto: Unsplash

El Juzgado 84 Civil de Bogotá emitió recientemente una sentencia sin precedentes en el país: una clínica veterinaria debe pagar los daños morales que sufrieron los dueños de un perro de raza pug llamado Blue, a quien consideraban como un miembro más de la familia. El canino murió durante un procedimiento quirúrgico por presunta negligencia médica, según reveló El Tiempo.

La audiencia que consideró a la clínica veterinaria Casa de las Mascotas SAS como civilmente responsable de la muerte del animal tuvo lugar a principios de junio y fue presidida de manera virtual por el juez John Jelver Gómez Piña. El fallo ordena al establecimiento indemnizar a los tutores de Blue con cuatro millones de pesos por daño moral, además de 1.307.000 pesos por perjuicios materiales.

Andrés Wilches y su pareja, los dueños de Blue, le contaron a El Tiempo que el 8 de marzo de 2022 llevaron a su perro a esta clínica veterinaria para que fuera castrado. Sin embargo, ese mismo día, el canino murió durante la operación, al parecer, por complicaciones respiratorias graves atribuidas a su condición de raza braquicéfala.

No obstante, una necropsia realizada el 9 de marzo por la Universidad Nacional determinó que la causa de la muerte del animal fue un atrapamiento epiglótico del paladar blando, agravado por el síndrome braquicéfalo, que resultó en una obstrucción de las vías aéreas y posterior hipoxia. Esta conclusión reforzó la acusación de los dueños de que la clínica no tomó en cuenta los exámenes previos al procedimiento y no contaba con los instrumentos adecuados para reaccionar ante este tipo de emergencias. “Blue no murió por un imprevisto, si lo hubieran intubado, la situación sería distinta”, afirmaron los demandantes durante el proceso.

Por su parte, la clínica veterinaria argumentó, a través de su abogada, que la cirugía había seguido las indicaciones médicas y que la muerte se debió a una afección anatómica incontrolable. El juez refutó estas alegaciones señalando que, aunque no siempre es posible prever todas las complicaciones, en este caso específico la clínica no actuó con la diligencia que corresponde

Gómez Piña reconoció el sufrimiento de los demandantes, respaldado por un video presentado como prueba donde se veía a los dueños reclamando a la clínica por lo sucedido. Para apoyar la reclamación de compensación económica, los demandantes adjuntaron facturas y recibos correspondientes a los gastos ocasionados tras la muerte de Blue. El juez mencionó que “en cuanto al perjuicio moral, ese factor hace parte de la esfera íntima de los afectados, por lo que no se evidencian con pruebas técnicas. En esa línea, es cada despacho el que analiza y ordena el monto”.

De igual forma, el tribunal de ética veterinaria suspendió por cuatro meses al veterinario responsable del procedimiento quirúrgico tras determinar que la muerte de Blue fue consecuencia de negligencia médica. La decisión se produjo el 9 de febrero de 2023 y no fue apelada por el profesional implicado.

“Hoy por hoy los animales son parte de la familia, son seres sintientes”, expresó Gómez. “Por ser en este caso la víctima una mascota llamado Blue, entiende este servidor que hay que realizar un reconocimiento, no en el monto que solicitó la parte demandante de 5 millones, pero considero que 4 millones de pesos es un monto que no resarce el dolor, pero por lo menos lo compensa”, señaló el juez durante el fallo.

