La exposición fotográfica que rinde homenaje a los perros abrió sus puertas en Chapinero

La exposición RecorriDogs rinde homenaje a la lealtad y ternura canina en Casa Atarraya (Chapinero). Foto: Daniel Venegas

Una bolsa de pan amarrada al cinturón y el ruido de los pasos sobre la tierra de Paipa, en Boyacá, marcan el inicio de la búsqueda del fotógrafo Daniel Venegas, quien recorre los caminos rurales usando el olor del pan fresco para atraer a los peludos de la zona, tomarles fotos y, al finalizar, repartirles la comida, reflejando así la dinámica de un proyecto que comenzó hace más de una década en la vereda Toibita.

La exposición RecorriDogs se presenta en Casa Atarraya, ubicada en la Calle 66 # 5-34 en el barrio Chapinero de Bogotá,...