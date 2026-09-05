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La exposición fotográfica que rinde homenaje a los perros abrió sus puertas en Chapinero

Recorridogs reúne 14 años de fotografía documental de Daniel Venegas, capturando la lealtad y esencia de los perros en las calles.

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Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
05 de septiembre de 2026 - 05:00 p. m.
La exposición RecorriDogs rinde homenaje a la lealtad y ternura canina en Casa Atarraya (Chapinero).
La exposición RecorriDogs rinde homenaje a la lealtad y ternura canina en Casa Atarraya (Chapinero).
Foto: Daniel Venegas

Una bolsa de pan amarrada al cinturón y el ruido de los pasos sobre la tierra de Paipa, en Boyacá, marcan el inicio de la búsqueda del fotógrafo Daniel Venegas, quien recorre los caminos rurales usando el olor del pan fresco para atraer a los peludos de la zona, tomarles fotos y, al finalizar, repartirles la comida, reflejando así la dinámica de un proyecto que comenzó hace más de una década en la vereda Toibita.

La exposición RecorriDogs se presenta en Casa Atarraya, ubicada en la Calle 66 # 5-34 en el barrio Chapinero de Bogotá,...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

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