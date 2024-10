La heroica historia de Tucker: cómo un perrito salvó a su dueño del huracán Helene

Jamie Parker, de 11 años, al lado de Tucker, el perro que le salvó la vida. Foto: Instagram: Atrium Health Levine Children's

La historia de Tucker es un fiel recordatorio de que la bondad y lealtad de un perro no tiene límites. Este peludo, blanco con manchas negras, salvó la vida de su pequeño dueño, Jamie Parker, durante el devastador paso del huracán Helene en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Jamie estaba jugando con su hermanita Jemma y sus dos abuelos, Michael y Donna Johns, cuando, y sin esperarlo, un deslizamiento de tierra golpeó la casa e hizo que todos “salieran volando”. El menor quedó atrapado bajo los escombros, a cuatro metros de profundidad, y su abuela quedó en el techo. En menos de un minuto, la vida de esta familia cambió para siempre.

“De repente, sentí cómo la casa se movía y vi cómo las paredes venían hacia mí y pensé: ‘¿Qué está pasando?’”, aseguró Donna Johns al medio local WCNC.

“La casa se deslizó por el lodo y caí de cara contra una pared. Todo mi cuerpo salió volando”, contó Jamie.

Los dos adultos cobraron la memoria y empezaron a buscar a los pequeños, encontraron a Jemma, pero no había rastros de Jamie. Desesperados y asustados, empezaron a gritar, pero no obtenían respuesta. “Estaba lloviendo muy fuerte, recuerdo haber visto a la niña, pero no pude encontrar al niño, no sabía dónde estaba”, recordó Michael Johns.

El comportamiento de Tucker, quien estaba ladrando, sin parar, en un punto fijo de la casa, llamó la atención de todos. “Se quedó en la cima de la pila y ladró sin parar. Pensé que se estaba volviendo loco”, agregó Michael Johns. Sin embargo, se acercaron al lugar y escucharon los gritos de ayuda del joven. “¡No me di cuenta de que el perro había localizado al niño!”.

Jamie relató que estaba bajo los escombros, gritando con todas sus fuerzas, con poca ventilación, pero nadie lo escuchaba. “Pensé que estaba completamente solo. Fue aterrador para mí. Creí que mi familia había muerto”, indicó a WCNC.

No obstante, el menor no se rindió y siguió gritando, pues los ladridos de Tucker lo animaron y le brindaron la esperanza que necesitaba para sobrevivir. “Tucker estaba encima de mí y estaba ladrando. Yo gritaba a todo pulmón y mi abuela no podía oírme”, afirmó Jamie.

Los bomberos llegaron al lugar y con una motosierra pudieron sacar a Jamie de los escombros y trasladarlo al Hospital Atrium Health Cabarrus en Concord. En el sitio, él y su familia recibieron la atención médica necesaria para garantizar su salud y bienestar.

La historia de Jamie hubiera sido muy diferente sin Tucker a su lado. “Probablemente, habría muerto si no fuera por Tucker”, finalizó por decir.

Aunque la familia está agradecida de estar viva y a salvo, el huracán Helene les quitó todo. Su casa fue destrozada totalmente, dejándolos en la calle y sin ninguna pertenencia.

“He estado pagando el crédito de la casa durante más de 25 años y solo me faltaban 4.000 dólares para terminar de pagarlo. Mi idea era que lo pagaría y no tendríamos que pagar ninguna hipoteca, y ahora se acabó todo”, indicó Donna Johns, quien está destrozada.

Ante esto, la comunidad se unió y creó una vaca para ayudarlos a conseguir un nuevo hogar. Si quiere apoyar a esta familia, puede ingresar al siguiente enlace.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱