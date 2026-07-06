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La historia de cómo un perro logró entrar al estadio durante el partido de Argentina

Brodie es el tierno Goldendoodle que conquistó la cancha. Así logró entrar este aficionado.

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06 de julio de 2026 - 07:00 p. m.
¿Cómo entró a la cancha? La historia detrás del perro viral en el encuentro Argentina - Cabo Verde
¿Cómo entró a la cancha? La historia detrás del perro viral en el encuentro Argentina - Cabo Verde
Foto: ohmydogmag
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La reciente victoria de la Selección Argentina frente a Cabo Verde dejó una imagen que se ha tomado las redes sociales y ha despertado la curiosidad de millones de espectadores.

Más allá de lo deportivo, la atención de gran parte del público se centró en un asistente inesperado en la cancha, Brodie, un perro de raza Goldendoodle que demostró que la pasión del fútbol no es exclusiva de los seres humanos.

Tras la viralización de sus fotografías en el estadio, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo logró un peludito ingresar a un partido de la Copa Mundo 2026?

La respuesta detrás de su presencia combina el fenómeno de las redes sociales con una alianza comercial. Brodie no es un asistente común, se trata de una celebridad digital con siete años de edad que saltó a la fama en el año 2020, cuando su propietario, Cliff, comenzó a publicar videos suyos en la plataforma TikTok.

Desde entonces, su carisma y su llamativo pelaje lo han convertido en uno de los creadores de contenido caninos más influyentes del momento.

Para esta ocasión, el viaje del “dogfluencer” al partido fue posible gracias a una invitación formal de la compañía automotriz Hyundai, patrocinadora del evento, la cual gestionó los accesos y protocolos necesarios para su permanencia en el recinto.

En una publiación de OHMYDOG!, Cliff definió a su compañero en tres palabras: “amoroso, feliz y todo un galán”. Asimismo, el tutor de Brodie destacó que lo más valioso de la experiencia fue el recibimiento por parte de la hinchada albiceleste, asegurando que se encontró con personas increíbles y una gran energía”.

El paso de este carismático espectador por la cancha no solo rompió la rutina del evento deportivo, sino que reavivó el debate global sobre la inclusión de animales de asistencia y compañía en grandes escenarios bajo condiciones controladas.

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