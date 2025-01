La historia de Toby, el perro que acompaña a su dueño a hacer domicilios en Cali

Esta dupla entrega pedidos en diferentes municipios del Valle como Palmira, Jamundí y Tuluá. Foto: Instagram: @tobypinto024

Juan Camilo, un joven repartidor de domicilios en Cali, Valle del Cauca, llevaba meses recorriendo la ciudad en su moto. Su rutina consistía en recoger y entregar pedidos, pero todo cambió el día en que conoció a Toby, un perro que, desde entonces, se convirtió en su fiel compañero de vida y también, de trabajo.

Todo comenzó una noche cuando Juan Camilo visitó a los padres de su exnovia. Cerca de la casa vio a un perro que parecía perdido mientras jugaba con otros caninos. Más tarde, cuando ya iba a regresar a su hogar, el perro se le acercó de una forma curiosa. “Me monté en la moto y el perrito me colocó las dos paticas en las piernas mías. Me dio mucha tristeza porque me habían dicho que estaba perdido, y tomé la decisión de llevármelo para la casa. Me encariñé con el perro”, relató Juan Camilo en entrevista con el medio Tu Barco.

El vínculo entre ambos se fortaleció rápidamente y esta dupla solo se separaba cuando el joven tenía que cumplir sus labores. Pero una mañana, como cualquier otra, Camilo se alistaba para salir a trabajar cuando vio que Toby ya lo estaba esperando subido en su moto, era “como si quisiera acompañarlo en su rutina”, por lo que decidió que desde ese día su can sería su nuevo compañero de trabajo.

Preocupado por la seguridad de Toby, Juan Camilo buscó las mejores maneras de transportarlo en su moto. Ahora, el perro cuenta con equipo de protección y un sistema de seguridad que evita accidentes en el camino.

Desde entonces, han pasado cinco años en los que Toby y Juan Camilo han recorrido no solo las calles de Cali, sino también ciudades como Tuluá, Buga, Jamundí y Palmira. Su llegada a cada vivienda no solo lleva los pedidos de los clientes, sino también una escena entrañable: la de un “perrito domiciliario” que no pasa desapercibido. Las imágenes y videos de Toby en acción se han vuelto virales, despertando curiosidad sobre la historia de esta singular dupla.

Además de su trabajo, Juan Camilo sueña con ayudar a más animales en situación de calle. Mientras tanto, sigue recorriendo las calles con Toby, mostrando que, con responsabilidad y cariño, los animales pueden convertirse en los mejores compañeros.

