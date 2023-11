“La mascota de mi vida”: emotiva despedida de Daniel Samper Ospina a su perro Serafín

Daniel Samper Ospina nunca olvidará a su perro Serafín. Foto: @danielsamperospina

“Hace unos días murió mi perro Serafín. Lo encontré al borde de mi cama, donde solía acostarse a la espera de que yo me despertara. Su muerte estuvo libre de estridencias; simplemente se deslizó hacia la quietud total, sin sobresaltos, con el último gesto de lealtad de morir junto a mí”, así es como empieza la columna que Daniel Samper Ospina escribió para homenajear y despedirse de su fiel amigo Serafín, quien, al parecer, murió a raíz de un infarto.

“No me acomodo a la idea de que, en el parpadeo de una mañana de sábado cualquiera, mi amigo Serafín haya dejado de respirar; mucho menos a la realidad de que nunca más volveré a verlo: mi amigo Serafín, el guardián de las horas normales que se arrastraban en el día; la presencia que me cobijaba con un amor limpio que no hice nada para merecer”, se lee en la columna que escribió Samper Ospina, en Cambio, titulada “La mascota de mi vida”.

Daniel Samper Ospina conoció a Serafín el 19 de marzo de 2019, un año antes de la pandemia. En este entonces, vio la noticia sobre un perrito callejero, que había sido rescatado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, y que debido a su aspecto físico nadie lo quería adoptar. El animal acababa de romper un récord: había sido rechazado en 11 jornadas de adopción.

Serafín, recuerda su cuidador, tenía una condición poco frecuente llamada alopecia canina, “una calvicie de fuente hormonal, extendida por parches a lo largo de su pelaje, que le daba el aspecto de ser un animal enfermo, acaso contagioso: una especie de perro agónico, envuelto en engrudo, como esas garzas de foto que quedan atrapadas en los derrames petroleros”.

La historia de este perrito callejero conmovió tanto a la familia de Samper Ospina que decidieron adoptarlo el 21 de marzo de 2019. Daniel recuerda que su familia hizo todo el proceso a espaldas de él, pues querían que fuera una sorpresa. Así fue como el perro “más rechazado de Bogotá” llegó a su familia.

“Entró, pues, a la casa, y me olisqueó por encima, y nunca más nos separamos. Esa es la verdad. Nunca más. Aquella noche le di la bienvenida diciéndole sin decirle que era cuestión de tiempo que llegara a su casa de siempre, que era la mía (que era la suya): que desde esa noche jamás regresaría a la jaula del Distrito”, continúa el relato.

Samper Ospina termina la columna agradeciéndole a Serafín por todo el cariño que le brindó en vida y las enseñanzas. “Gracias por tu amistad, Serafín. Al menos pude enterrarte con mis propias manos. Un perro como tú no merecía una muerte callejera como te lo advertí desde el primer día: cuando te dije sin decir que íbamos a ser compañeros para siempre. Lo cumplo ahora, mi perro de pelos de rata: el perro que sacaba la cara por los calvos de la casa; la mascota de mi vida que ya vive por siempre en lo que soy”, dice.

Varias personas en redes sociales le han enviado a Daniel Samper Ospina mensajes de apoyo y solidaridad tras el fallecimiento de Serafín. Aquí algunos:

