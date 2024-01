La mejor manera de llamar a un perro para que haga caso

La clave radica en inculcar una señal que atraiga la atención del animal de compañía. Foto: Unsplash

La desobediencia por parte de un perro a las órdenes de su dueño no solo resulta frustrante, sino que también puede representar un peligro potencial. Los expertos que lideran clases de obediencia canina sostienen que enseñarles comportamientos deseables es esencial para mantenerlos fuera de situaciones problemáticas y alejarlos del peligro.

El portal Alpha Paws asegura que, en primer lugar, varias mascotas pueden tener un exceso de energía, que puede derivar en desobediencia. Por ello, es recomendable darles largos paseos y jugar a la pelota, para poder canalizar el exceso de energía y brindar un buen comportamiento.

Además, los mensajes no deben perder su esencia ni importancia. Es fundamental ser claro y preciso al dar órdenes a un can. Si reciben mensajes confusos sobre su comportamiento, no entenderán qué se espera de ellos. Por este motivo, es crucial que todos los miembros de la familia apliquen el mismo conjunto de reglas. Hay que establecer límites, crear normas apropiadas y comenzar su entrenamiento. Este enfoque sistemático, comúnmente utilizado por entrenadores en clase de obediencia canina, asegura un comportamiento adecuado.

El American Kennel Club asegura que captar la atención de un perro no solamente es el primer paso en los procesos de entrenamiento, sino que es la puerta de entrada para desbloquear un mundo de conductas positivas. Cuando las mascotas no están conectando miradas con sus dueños, es probable que sus oídos también estén desconectados.

Según el portal, la clave radica en inculcar una señal que atraiga la atención del animal de compañía, con palabras como “mírame”, “observa”, o “mírame a mí”, que pueden servir como invitaciones verbales armoniosas para captar la atención de un perro.

Estos comandos sutiles le otorgan el poder a las personas de orquestar la atención de su can y guiar su línea de visión, para amplificar las probabilidades de éxito, especialmente en escenarios en donde se brindan recompensas a los animales. Un perro absorto en cada uno los movimientos de su propietario es un lienzo receptivo para futuros comandos.

Además, las señales o los comandos pueden asegurar la atención de los animales ante múltiples distracciones a su alrededor. Esto puede resultar invaluable al redirigir la mirada de los canes lejos desviaciones potenciales, por ejemplo, para evitar las peleas con otros animales.

Alpha Paws también asegura que se debe replicar una actitud y comportamiento de “líder”, pues los canes siguen a quienes ven como sus líderes. Por ello, se debe desarrollar una energía tranquila y asertiva para que las personas sean percibidas como sus los dominantes. La confianza en los comandos es clave para garantizar que un cachorro preste atención.

Es fundamental no generar señales confusas, porque los dueños deben asegurarse de que los perros comprendan verdaderamente las órdenes que están recibiendo. Dependiendo de la edad y raza, el aprendizaje de un can puede tomar tiempo. Por ello, es recomendable practicar con estos animales a diarios y enfocarse en el entrenamiento para asegurar de que ellos entiendan el significado en las distintas órdenes que reciben.

Por último, se debe observar el estado emocional de los cachorros, además de la energía acumulada que tienen ellos. Emociones como el miedo, la curiosidad o la incertidumbre pueden distraer a los animales. Además, elementos externos, como otros perros, vehículos en movimiento y similares, también pueden afectar su concentración. Considerar estos factores durante el entrenamiento resulta beneficioso.

