La pasarela de moda en Barranquilla que transforma la adopción de perros rescatados

La pasarela de adopción para perros geriátricos y con discapacidad. Foto: Revista Petlovers

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La industria de la moda local y la protección animal unirán fuerzas el próximo 12 de agosto en el Centro Comercial Le Meridiem en Brranquilla. Bajo la iniciativa conocida como GUAU, se llevará a cabo una pasarela de adopción enfocada en visibilizar a aquellos peludos que enfrentan menores probabilidades de encontrar un hogar, animales geriátricos, mestizos y con diversas discapacidades físicas.

El evento, producido por la firma Casa de Novias y Eventos junto al wedding planner Andrés Cardona, busca transformar el concepto tradicional de la moda en un espacio de concientización y solidaridad.

La reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, será la anfitriona de la jornada, liderando un desfile colectivo en el que participarán marcas y diseñadores reconocidos como Melissa Zirene, Liliana Meza y Cero8mil.

La pasarela contará además con el trabajo de estilismo de Claudia Chacón y la participación de las agencias High Models y Casting Models, cuyos modelos acompañarán a los verdaderos protagonistas de la fecha durante su recorrido.

José Otero, miembro fundador de la Fundación PetLovers y coorganizador de la actividad, explicó que el propósito central radica en ofrecerle una oportunidad real a animales que llevan hasta una década en busca de una familia.

Aunque en la ciudad no existe un censo oficial, estimaciones locales sugieren que en Barranquilla habrían cerca de 20.000 caninos en situación de vulnerabilidad. Actualmente, los refugios de la zona albergan entre 40 y 120 animales cada uno, afrontando serias limitaciones económicas y logísticas para cubrir sus necesidades básicas diarias.

Ante este panorama, la jornada invitará a la ciudadanía a sumarse mediante distintas alternativas de apoyo. Los asistentes podrán ingresar donando alimento balanceado, el cual se destinará directamente a entidades como las fundaciones Patitas Guerreras y Refugio Arca de Noé.

Asimismo, para aquellas personas que no se encuentren en posición de adoptar, la organización habilitará un programa de apadrinamiento para cubrir gastos de alimentación, medicamentos y visitas periódicas a los perros que permanezcan en los albergues.

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