La razón por la que los perros se acercan a unas personas y a otras no

Este apego se desarrolla durante el período sensible de los cachorros, que va desde el momento en que la hembra reconoce a su cría hasta las 10-12 semanas de vida. Foto: Freepik

David Bravo, líder en comportamiento y enriquecimiento ambiental en la Unidad de Cuidado Animal de Bogotá, explica a La Red Zoocial cómo se desarrollan estas relaciones cercanas y hasta qué punto son saludables para los propietarios y sus animales.

Bravo señala que “cuando hay un contacto continuo entre un perro y una persona, ambos experimentan un aumento en los niveles de oxitocina, conocida como la hormona del amor, la calma y el contacto, lo que fortalece el vínculo”.

Este fenómeno se debe a que tanto los seres humanos como los perros son animales sociales que viven en grupos y tienen interacciones sociales. Estas similitudes permiten que la conexión y el amor entre ambas especies se sientan tan naturales como si provinieran del mismo grupo.

No hay una edad específica en la que se establezca este vínculo, ya que puede ocurrir en cualquier momento. “Depende únicamente de un contacto positivo y agradable con los humanos”, agrega Bravo. Sin embargo, destaca que “el vínculo es más fuerte cuando se establece desde cachorros. De la misma manera que un niño que tiene contacto con su madre desde sus primeros días estará más apegado a ella, lo mismo sucede con los perros”.

Este apego se desarrolla durante el período sensible de los cachorros, que va desde el momento en que la hembra reconoce a su cría hasta las 10-12 semanas de vida. Durante este tiempo, se forma un vínculo sólido que perdura a lo largo de la vida del perro. “Esto no implica que un perro adulto o mayor (que ha alcanzado el último 25 % de su vida) no pueda establecer lazos con las personas; esto siempre es posible mediante interacciones positivas”, concluye Bravo.