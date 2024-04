Las razón por la que su perro se acuesta en frente de la puerta de su casa

Las mascotas pueden acostarse afuera de la puerta para llamar la atención. Foto: Chris Leipelt en Unsplash - Chris Leipelt en Unsplash

La manera en que los canes eligen sus lugares de descanso dentro del hogar puede revelar bastante sobre sus instintos y necesidades. De hecho, uno de los sitios más comunes donde los propietarios suelen observar a sus compañeros caninos reposar es cerca de la puerta principal. Esta conducta puede tener diversas interpretaciones, desde un instinto de protección hasta la manifestación de ansiedades y deseos de exploración.

Una posible explicación es que el can está tratando de proteger a su familia y territorio. Esto es más probable si duerme específicamente junto a la puerta principal y ladra cuando personas desconocidas se acercan. En este caso, el entrenamiento con refuerzo positivo puede ser de gran ayuda, ya que también puede resultar agotador y estresante para él sentir que está siempre “de guardia” y debe proteger su hogar.

Según explica el portal Love My Dogz, otra posibilidad es que un perro se coloque junto a la puerta cuando su dueño está ausente porque lo está esperando. Esto es más probable si lo hace solo cuando una persona en particular no está en casa, y no lo hace cuando todos están presentes. Además, esto podría ser un indicio de que está experimentando ansiedad por separación, la cual se manifiesta a través de otros síntomas como temblores, ladridos excesivos o comportamiento destructivo.

De hecho, el portal anteriormente mencionado también explica que si un can está afuera de la puerta, podría estar tratando de comunicar que necesita salir, ya sea para hacer sus necesidades o para moverse y explorar el entorno. Si una mascota no ha liberado suficiente energía durante el día o ha estado confinada por largos períodos, es probable que esa sea la razón por la que está acostado afuera de la puerta. Esto es especialmente común en razas que requieren bastante ejercicio diario.

Las mascotas pueden acostarse afuera de la puerta para llamar la atención. Esto ocurre especialmente si se queda allí para evitar que las personas se vayan durante el día. En este caso, sería importante enseñarle a dormir en otro lugar y proporcionarle suficiente atención durante el día a través de actividades de entrenamiento, ejercicio o juego.

En los procesos de entrenamiento de canes, a menudo se destaca la capacidad que tienen para crear asociaciones positivas. Por ejemplo, el rondar ardedor de la mesa, porque alguna vez recibieron un trozo de comida durante la cena. O el hecho de que comiencen a gemir tan pronto como el propietario gira hacia el parque de canes.

Del mismo modo, como explica el portal MadPaws, es posible que los canes vean las puertas como un lugar conectado a experiencias positivas. Por ejemplo, es el espacio en donde el paseador de perros viene a recogerlos, o es el espacio en donde su propietario entra después del trabajo.

Otro posible motivo es que este es un espacio profundamente cómodo para el can. Si bien las camas para perros pueden ser espacios rellenos con las almohadas más cómodas, algunos canes pueden utilizar el suelo para refrescarse en medio del calor.