La Red Zoocial
Perros
18 de agosto de 2025 - 06:29 p. m.

Ley Kiara: el caso de una perrita desaparecida que transformó la protección animal

La desaparición de Kiara en 2022 marcó la vida de su tutor, Camilo Jaramillo, y se convirtió en el motor de una lucha que hoy da frutos: la Ley Kiara. Esta iniciativa, liderada por la senadora Andrea Padilla, busca regular guarderías, hoteles y servicios para animales de compañía, con el fin de evitar que más familias pasen por el dolor de perder a sus mascotas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

