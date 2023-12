Los alimentos que pueden ser peligrosos para su perro

Los caninos pueden consumir algunas frutas que son buenas para su salud, siempre y cuando no tengan semillas. Foto: Freepik

Que los perros pidan todo tipo de comida, cuando sus tutores se sienten en la mesa, no implica que estos deban dársela, ya que hay alimentos que pueden ser perjudiciales para su salud. Por esto, desde La Red Zoocial le explicamos qué alimentos están prohibidos, cuáles son peligrosos y aquellos que son difíciles de digerir, de acuerdo a lo que explica AniCura, una cadena de hospitales veterinarios.

Uvas y pasas.

Pueden resultar tóxicas, incluso en poca cantidad, pues pueden provocar fallo renal. De acuerdo a los expertos de AniCura, aún no se sabe por qué esta comida es perjudicial para este tipo de mascotas, pero sí se sabe que el efecto tóxico no es característico de una especie de uva, sino que proviene de todas ellas (tengan semilla o no). Como las pasas son un derivado de esta fruta, resulta igual de riesgoso que las consuman.

Chocolate.

Este es altamente perjudicial, sin importar la cantidad o la frecuencia del consumo. Esto, debido a que el cacao contiene teobromina y los perros no son capaces de metabolizar esta sustancia y se acumula en su organismo. Tenga en cuenta que “con el paso de los años la teobromina causa insuficiencia renal”, explica AniCura. Además, agrega que “todos los tipos de chocolates o alimentos con chocolate contienen cacao y no hay ninguno que esté exento de contener teobromina”.

Entre los síntomas que provoca la ingesta de este alimento están: hiperactividad, malestar estomacal, vómitos o diarrea.

Cebolla y ajo.

Ambos, (sin importar si están cocinados, crudos o en polvo) tienen compuestos azufrados que pueden destruir glóbulos rojos de la sangre de perros y gatos, por tanto, causar anemia.

El efecto que causen estos alimentos dependerá de la dosis y tamaño que coma el canino. Los signos que pueden aparecer son: vómitos, diarrea, color rojizo en la orina, letargo, dificultad respiratoria y ritmo cardíaco acelerado. Lo anterior, no aparece inmediatamente se haya consumido el ajo o la cebolla, podrán aparecer de a pocos en los días siguientes.

Alcohol.

Es malo para los caninos en todas sus presentaciones, incluso, si come alimentos que lo contengan. “Si cree que su mascota ha podido intoxicarse por alcohol, esté atento a estos síntomas: incapacidad para caminar correctamente, presión arterial baja, letargo, hinchazón, vómitos, diarrea e incluso convulsiones”, comparte AniCura.

Otros alimentos que pueden ser peligrosos para los perros son:

Aguacate.

Huesos (tanto cocidos como crudos).

Cafeína.

Golosinas.

Por otro lado, hay comidas que son difíciles de digerir para los perros y que causan malestar estomacal o diferentes tipos de trastornos gástricos. Estos son:

Grasas en cantidad (por ejemplo, tocino).

Lácteos (queso, leche, yogur…) son difíciles de digerir para ellos.

Comida para gatos.

Frutos secos.

