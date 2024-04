Los perros guía del futuro: ¿podrán los robots sustituir a los animales?

Aunque el prototipo del robot aún está en construcción, en unas pocas semanas podrá realizar las actividades de un perro guía. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Se llama Spot, cuesta cerca de 30 mil dólares (aproximadamente 117.348.000 de pesos colombianos) y es un perro guía que no ladra. No ladra porque en realidad no es un perro, sino un robot de última tecnología que, con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), espera convertirse en el mejor aliado de aquellas personas con discapacidad visual.