Lucas recibirá cuota alimentaria tras el divorcio de sus dueños: este es el monto

Imagen de referencia. Lucas es un husky siberiano de tres años que convivió desde cachorro con la pareja. Foto: Pixabay - Pixabay

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En un fallo sin precedentes para la justicia de México , un juez de familia determinó que un perro llamado Lucas recibirá una pensión mensual tras la separación de sus dueños, un hecho que marca un hito en la forma en que las leyes protegen a las mascotas en ese país.

Lucas es un husky siberiano de tres años que convivió desde cachorro con la pareja. Sin embargo, tras poner fin a un matrimonio de 14 años, el exesposo se negó a quedarse con el animal o a aportar dinero para su sostenimiento. Ante esta situación, la dueña decidió acudir a las autoridades para exigir que la responsabilidad fuera compartida.

Luego de un proceso judicial que tomó diez meses, la jueza a cargo ordenó que el hombre pague una cuota fija de 700 pesos mexicanos al mes (aproximadamente 150.000 pesos colombianos) y asuma la mitad de los gastos médicos y veterinarios.

La magistrada tuvo en cuenta que, mientras estuvieron juntos, la pareja le brindaba al perro un estilo de vida con cuidados constantes, viajes y atención personalizada que ahora no debía perder.

La defensa del animal no cobró honorarios por este caso, pues buscaba generar un antecedente histórico en la ley mexicana para reconocer a los animales como seres sintientes que merecen protección económica y legal cuando un hogar se divide.

Aunque el monto acordado solo cubre cerca de la mitad de lo que realmente cuesta mantener a un perro de esa raza y tamaño, la decisión marca un camino para que, de ahora en adelante, más personas en México puedan exigir ante un juez que la manutención de las mascotas también se incluya en las negociaciones de divorcio.

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