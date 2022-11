(Video) Luna, perrita criolla que recibió un machetazo, necesita su ayuda

Ella es Luna. Según sus dueños, es una perra muy tierna, amigable y atlética. Foto: Cortesía

Luna, una perra criolla de siete meses, recibió un machetazo el pasado 2 de octubre, en el Queremal, un corregimiento del municipio de Dagua, Valle del Cauca. Según Camilo Chará Guevara, comunicador social y quien denunció el caso en sus redes sociales, ella salió de su casa y, al parecer, fue herida por un hombre que estaba cortando el pasto en el sector.

“A mí me llamaron y me dijeron que una señora, que es muy humilde, tuvo un accidente con su mascota. Se le salió de la casa y pues regresó con su pierna herida por un machetazo que recibió en la calle”, contó Chará Guevara a La Red Zoocial.

Después de la llamada, Camilo pidió a los dueños de Luna que la llevaran a Cali para recibir el tratamiento adecuado y tratar de salvar su pata delantera, lamentablemente, no se pudo hacer nada, pues la herida era muy grave. “En la veterinaria me dijeron que no había nada que hacer, el corte fue con hueso, tocó los nervios y eso hizo que la pata no tuviera funciones, además, ya habían pasado 24 horas sin atención médica, fue un caos ese día”, recordó el joven.

Me llamaron de la clínica donde está LUNA al parecer se complicó, aunque la hayamos visto casi recuperada estas cirugías de amputación son complejas, les pido buenas energías pic.twitter.com/pyufARZHkV — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) November 8, 2022

Camilo habló con los dueños de Luna y todos estuvieron de acuerdo en continuar el proceso. “Estos animales, así no lo creamos, son unos guerreros y pueden vivir sin algunas extremidades”, agregó.

En el Hospital Veterinario Santa Mónica procedieron con la cirugía y Luna salió bien, no tuvo complicaciones durante el proceso. Sin embargo, y según contó Camilo, quien tiene más de 10 perros en su casa, la recuperación de Luna será difícil, pues “porque tiene que aprender todo de nuevo, no cuentan en la casa de ella con los recursos suficientes para hacerlo y debe seguir un completo esquema para que pueda lleva una vida normal”.

A Camilo lo afectó tanto el caso de Luna que decidió hablar con los dueños y decirles que él estaba dispuesto a adoptarla y brindarle todas las ayudas necesarias. No obstante, no le han dicho dado respuesta. “Yo les dije que hubo una irresponsabilidad al dejarla salir y que el caso de ella era muy complicado, pues necesitaba mucha ayuda de ahora en adelante y que yo estaba dispuesto a dársela, pues tengo 12 perros y sé cómo es el proceso con ellos”.

El caso de LUNA la perrita que fue macheteada en el Queremal, Valle del Cauca el pasado martes y a quien tenemos en la veterinaria Santa Monica en Cali, la cuenta se acerca al 1.500.000 y tan solo hemos recaudado 850 mil pesos, por eso requerimos tu apoyo. pic.twitter.com/NG8SMHb7yx — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) November 6, 2022

En estos momentos, el caso de Luna en la veterinaria supera los $2.000.000 y, por esta razón, Camilo y los dueños de ella están pidiendo ayuda para pagar las facturas médicas y continuar con el tratamiento. Si usted quiere ayudar, puede hacerlo a los siguientes números o hablando directamente con Camilo.

🚨ACTUALIZACIÓN PERRITA MACHETEADA EN EL QUEREMAL VALLE🚨



Lunita SALIÓ BIEN de cirugía, pero necesitamos aún ayuda, hasta ayer se recogieron 675.450 pesos la cuenta hasta hoy da 900mil pero falta los 5 días de hospitalización (ver valor diario 🥺) + medicamentos @MONYRODRIGUEZOF https://t.co/mncSCLeufC pic.twitter.com/vQLSbX1Cb8 — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) November 4, 2022

“La gratitud de la perrita es tremenda, ella sabe que la ayudaron a sobrevivir y por eso se te lanza siempre a lamerte, correr contigo, es un amor”, afirmó Camilo, quien espera que este caso no quede en la impunidad y se encuentre al culpable. “Mi propósito en la vida es servir y yo siempre haré lo posible por hacerlo, espero que podamos seguir ayudando a Luna”.

