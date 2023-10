¿Qué pasará con el perro de Matthew Perry? Esta actriz de “Friends” podría adoptarlo

En la foto aparecen Matthew Perry y su perro Alfred. Foto: Tomado de Instagram: @mattyperry4

El mundo del entretenimiento se vio conmovido ante el repentino fallecimiento del actor Matthew Perry, una de las estrellas principales de la serie “Friends”, a quien encontraron muerto el pasado 28 de octubre en su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos. Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en un jacuzzi de su casa y no pudieron reanimarlo, dijeron fuentes policiales al diario Los Angeles Times.

La noticia golpeó profundamente a sus seguidores y también al elenco de la serie, quienes afirmaron estar “totalmente devastados” por la muerte de Matthew Perry. “Éramos más que colegas. Éramos una familia. Hay tanto que decir, pero por ahora vamos a tomar un tiempo de duelo y para procesar esta pérdida. Nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todas las personas que lo amaban”, dice el comunicado publicado por la revista People.

Durante más de diez años, Matthew Perry trabajó junto a Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer y a Matt LeBlanc para desarrollar la popular comedia que se convirtió en uno de los programas insignia en todo el mundo.

Ante la despedida de su compañero, la actriz Lisa Kudrow, que realizó el papel de Phoebe en “Friends”, está considerando adoptar a Alfred, el perro que acompañó al difunto y que ahora se encuentra sin dueño, según reveló el Daily Mail.

Matthew Perry había presentado a su perro en redes sociales desde hacía tres años, en el 2020, cuando todavía era un cachorro. Más adelante, publicó una foto de Alfred con una corona, junto a la descripción: “todos sabemos quién gobierna la casa Perry, incluso sin la corona”.

Los problemas de salud y adicción de Matthew Perry

El actor atravesó por múltiples problemas de salud y adicción. De hecho, sufrió una grave perforación en el colon debido al consumo de drogas, la cual requirió siete horas de cirugía y el llevar una bolsa de colostomía por varios meses.

“Debería estar muerto”, afirmó Perry en el prólogo de sus memorias, un libro dedicado a “todos los que sufren ahí afuera”, por lo que admitió haber asistido a terapia de desintoxicación 65 veces, gastando cerca de 9 millones de dólares en sus intentos por volver a estar sobrio.

No obstante, el portal TMZ aseguró que no fueron halladas drogas en la escena y agregó que su cuerpo fue encontrado por su asistente, que inmediatamente llamó al 911. Todavía se desconoce la causa de la muerte, pues el examen post mortem de Perry no fue concluyente, mientras los funcionarios esperan resultados de las pruebas toxicológicas.

