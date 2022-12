“Mi perra me salvó: calmó mi ansiedad, depresión y me dio una razón para vivir”

A Polita le encantan los paseos largos, socializar con otras personas y animales, y sobre todo, darle mucho amor a su dueña. Foto: Cortesía

Hay animales que llegan a salvar la vida de las personas de diferentes maneras. Esta es la historia de María Dilia Rosa Reyes Torres, una mujer de 23 años que, en diciembre de 2021, estaba pasando por un fuerte episodio de depresión y ansiedad que, según ella, la dejó en “huesos”. No sabía qué hacer con su vida, no encontraba sentido en las cosas, se estaba alejando de su familia cada vez más, incluso, ya no hablaba con nadie.

En medio de su “desesperación” y con las ganas de encontrar un motivo para continuar, decidió adoptar a un animal. “Yo me decía a mí misma que tenía que salir de esta depresión, pero era consciente de que no podía hacerlo sola. Varias personas me recomendaron adoptar a un gato porque ellos son seres independientes y requieren menos responsabilidades, pero yo quería un animal para estar al pendiente y cuidarlo”, afirma María Dilia Rosa a La Red Zoocial.

Así es como dio con Polita, una perrita criolla con rasgos border collie, de color blanco y café, que cambió su vida por completo. María Dilia Rosa recuerda que la primera vez que vio a Polita, vio también su reflejo en ella misma: un ser vacío por dentro que pedía ayuda a gritos.

“Nosotras dos nos rescatamos. Yo estaba en uno de los peores momentos de mi vida: estaba flaca, llevada y sin ganas de nada. Polita también estaba igual. Ninguna de las dos sabía lo que estaba pasando en la vida de la otra, pero la conexión que tuvimos fue mágica, ella llegó a transformar mi existencia y a darle otro sentido”, afirma.

La joven nunca consideró la opción de ser madre hasta que conoció a Polita. “Ella me demostró que soy buena y que puedo brindarle el mismo amor a otra persona. Incluso, perdió el miedo a dormir sola, socializar con otras personas y hasta a viajar en avión.

“Yo estoy con ella y todo eso se va. La ansiedad se calma y la depresión no existe. El nivel de conexión es increíble, creo que lo que digo en palabras no se alcanza a descubrir con la realidad, ella está triste y yo me siento igual”, agrega. María Dilia Rosa asegura que Polita tiene una mirada tan humana que la hace creer, en algunas ocasiones, que alguien que la ama profundamente a ella habita en ese animal. “El amor que yo recibo de ella, no es normal”.

Después de 10 meses de estar juntas sus vidas han tomado un nuevo rumbo. Polita en un principio estaba enferma, no quería comer y tenía miedo a los desconocidos, pero con ayuda de dueña, se fue recuperando. Los fines de semana son de ellas dos: salen al parque, a centros comercial y hasta a terapias, pues en el consultorio donde atienden a María Dilia Rosa son petfriendly. “Yo he llorado con ella en las terapias, me da confianza para abrirme y sanar”, dice.

Aunque la joven nunca pensó que en su vida hubiera espacio para animal, hoy está más que agradecida por esa decisión que tomó y que, sin quererlo, le salvó la vida y permitió que esté presente con sus familiares celebrando y esperando a recibir el 2023 rodeada de todos sus seres queridos.

