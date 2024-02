“Mi último día en la tierra”: así fue la triste despedida de una familia a su perrita

Madisson fue enterrada en el jardín de su casa. Foto: TikTok: @isaisabeja

Esta es una historia para recordar lo corta que es la vida, especialmente, la de nuestros animales de compañía. En las últimas horas, se ha vuelto tendencia el video de una usuaria despidiendo a su mejor amiga de cuatro patas.

El video, que fue publicado en TikTok por Isabella (@isaisabeja), ya acumula más de 7 millones de reproducciones, 1 millón de me gusta y 16 mil comentarios. Los internautas han quedado conmovidos con la triste historia y le enviaron fuerzas a Isabella y su familia para sobrellevar este momento tan doloroso.

“Yo me llamo Madisson y así fue mi último día en la tierra”, es como empieza el video. Madisson es una perrita blanca que iba a cumplir 20 años este 14 de febrero, sin embargo, no pudo celebrar su cumpleaños, pues su familia tomó la difícil decisión de ponerla a dormir.

Isabella, su dueña, quiso contar la historia como si la misma Madisson estuviera hablando en el video. “Este fue un video para demostrarle mi amor y rendirle homenaje de una forma digna y mostrarla como la cachorra feliz que siempre fue”, dijo la joven en TikTok.

“A veces pasan cosas que nadie se espera. Aquí estoy en la camita de mi mamita y ese día ella habló conmigo, y me dijo si ya me quería ir y me sentía muy malita, estaba bien”, relata la voz del video simulando la narración de la propia Madisson.

Acto seguido, aparecen fotos y videos de Madisson con su familia. “Yo siempre he sido bien luchona porque he querido estar con mi familia”. La perrita, debido a su avanzada edad, tenía varios problemas en la vista y también le habían salido “unas bolitas en su panza y pulmones”. Por esta razón, era muy común que su familia la tuviera que llevar al veterinario.

Antes de tomar la decisión, la familia trató de brindarle los mejores últimos días de vida a Madisson. “Yo le dije a mi mamá que no estuviera triste, que si me dejaba ir yo la iba a cuidar desde el cielo. Yo le expliqué que dejar ir también es amar y que, aunque no me viera, yo iba a estar ahí siempre”. Madisson fue enterrada en el jardín de su casa.

Varias personas han dejado mensajes de consuelo a Isabella, mientras que otras la juzgan por haber dormido a Madisson, a lo que la joven responde: “Puede que ella se vea bien y con ánimos, pero ya no tenía cura. Mi Madisson tuvo calidad de vida e inclusive calidad de muerte. No por egoísmo la iba a dejar sufrir hasta el final, esa misma noche se puso muy mal, pero obviamente eso no lo grabé ni mucho menos ponerlo aquí”.

Estos son algunos mensajes que han enviado las personas en redes sociales: “Cuánto debió doler la narración”, “20 años es un inmenso regalo”, “Aquí los que lloraron”, “Te acabo de conocer y ya te vas, buen viaje”, “Me dolió hasta el alma”, “Amar es dejar ir”, “Dejarlos ir es uno de los actos de amor más dolorosos que los que amamos a nuestros peludos vamos a tener que vivir”, “Mi perrita tenía 17 cuando falleció el año pasado en noviembre, el último recuerdo que tengo de ella es que la deje salir al patio y se quedó acostada”.

