Milo sigue desaparecido en Bogotá: estas son las características que ayudarían a reconocerlo

Su distintiva mirada, con un ojo azul y otro verde, podría ser clave para encontrarlo. Foto: Archivo personal

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La búsqueda de Milo continúa en Bogotá. El cachorro, de ocho meses de edad, desapareció en el sector de Chapinero Alto, específicamente en la calle 47 con carrera 3, y desde entonces su familia no ha cesado los esfuerzos para encontrarlo.

De acuerdo con sus propietarios, el animal podría estar desplazándose por diferentes zonas de la ciudad, entre ellas Chapinero Alto, Las Aguas y sectores aledaños, por lo que solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información sobre su paradero.

Milo es un perro de color chocolate con el pecho blanco y una de sus patas delanteras completamente blanca. Además, posee una característica que facilita su identificación, tiene un ojo azul y el otro verde.

La familia hace un llamado a quienes puedan haberlo visto o tengan información que contribuya a su ubicación para que se comuniquen de inmediato a la línea telefónica 300 354 7362 o a través de la cuenta de Instagram @camicardnas.

Cualquier dato puede ser determinante para lograr el regreso de Milo a su hogar. Asimismo, compartir la información en redes sociales puede ampliar el alcance de la búsqueda y aumentar las posibilidades de encontrarlo sano y salvo.

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