Morgan, el cachorro que sobrevivió en la soledad y sin un ojo, busca familia que nunca tuvo

Morgan nació sin el ojo derecho, una anomalía de nacimiento que no compromete su desarrollo. Foto: Dejando huella

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Tras dos meses de recuperación intensiva, Morgan, un cachorro de aproximadamente cuatro meses rescatado de las calles de Barranquilla, se encuentra completamente sano y listo para ser adoptado por una familia responsable.

El animal fue hallado en estado crítico, con un peso de solo 1,2 kilogramos, desnutrición, problemas en la piel, una severa infestación de garrapatas y un nivel de hematocrito de 7. Esta grave condición obligó a su traslado inmediato a Bogotá para someterlo a una transfusión de sangre de emergencia.

Luego de permanecer dos semanas en hospitalización veterinaria, el paciente logró una recuperación satisfactoria que le permite gozar hoy de excelente salud.

Durante los chequeos especializados se confirmó que Morgan nació sin el ojo derecho, una anomalía de nacimiento que no compromete su desarrollo ni le impide llevar una vida normal, mientras que su ojo izquierdo se encuentra en perfectas condiciones.

En la actualidad, el perro se perfila para alcanzar un tamaño mediano en su etapa adulta y destaca por un comportamiento activo, juguetón y una excelente convivencia con gatos.

Al tratarse de un cachorro que atraviesa su etapa de dentición y exploración, la persona o familia interesada en su adopción debe contar con el tiempo, la paciencia y el compromiso necesarios para asumir su crianza y educación.

Morgan ya cuenta con su esquema de vacunación al día y permanece bajo el cuidado de un hogar de paso. Quienes deseen postularse para recibirlo pueden diligenciar el formulario disponible en el enlace de la biografía o apoyar la causa compartiendo su historia para facilitarle la búsqueda de un hogar definitivo.

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