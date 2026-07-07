Morgan lleva dos meses desaparecido: su paseador no responde llamadas ni mensajes

Tras dos meses sin rastro de Morgan, sus dueños continúan la búsqueda en Bogotá. Cualquier dato sobre su paradero puede reportarse al 310 372 2431. Foto: villapeluda.pets

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Una familia en Bogotá vive una angustiosa situación tras la desaparición de su mascota, Morgan, de quien no se tiene rastro desde el pasado diez de mayo.

El perrose extravió en el sector del Parque Nacional mientras se encontraba bajo la custodia de un paseador, quien, según los propietarios, no ha brindado explicaciones claras sobre el hecho.

De acuerdo con las declaraciones de los afectados, la persona encargada inicialmente manifestó haber dejado al animal con un tercero,no obstante, desde ese momento interrumpió la comunicación, evadiendo llamadas y mensajes, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre el paradero del animal.

La preocupación de la familia crece debido a que Morgan padece una enfermedad inmunológica crónica, una condición que le exige recibir medicamentos diarios y controles veterinarios estrictos. La interrupción de este tratamiento médico pone en riesgo inminente su vida.

Ante la falta de respuestas por parte de los responsables directos, los propietarios han desplegado intensas jornadas de búsqueda por diversas localidades de Bogotá, distribuyendo volantes y siguiendo posibles pistas en los sectores aledaños al lugar de la pérdida.

La familia hace un llamado urgente a la solidaridad de la ciudadanía para encontrar a su mascota. Si usted tiene información sobre el paradero de Morgan, lo ha visto o conoce a alguien que lo tenga bajo su resguardo, puede comunicarse directamente a la línea telefónica 310 372 2431.

Cualquier dato o la simple difusión de este caso resulta fundamental para lograr que Morgan reciba su tratamiento médico a tiempo y pueda regresar pronto a su hogar.

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