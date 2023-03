Mujer falleció en accidente de tránsito en Antioquia y su perrita se negó a abandonarla

La perrita que acompañaba a la mujer, quedó a disposición de las autoridades a la espera de que familiares de la víctima del fatal accidente la reclamen. /Imagen de referencia Foto: Pixabay

La fidelidad de nuestras mascotas va más allá de la muerte. Justo esto fue lo que sucedió con una mujer que viajaba con su perrita, y falleció en la mañana de este miércoles cerca al municipio de Bello, en Antioquia, tras perder el control del vehículo y estrellarse con un separador.

Le puede interesar: Incendian refugio de gatos en antiguo polideportivo de Santa Marta

Brigette Castro Henao, de 35 años, era una rescatista de animales de la región que no dejaba a su mascota sola y por eso decidió llevarla consigo en la moto. La canina, que no sufrió ningún año producto del accidente, no abandonó a su dueña hasta que las autoridades llegaron a atender la emergencia.

Las imágenes de la perrita, de quien, por ahora, se desconoce el nombre, se hicieron virales en redes sociales. “Luego de separarlos y poner a salvo la mascota se puedo evidenciar que la femenina desafortunadamente no tiene signos vitales. Con apoyo de la concesión y ambulancia que llega al sitio se hace la tarea de reanimación sin ningún éxito”, relató Wber Zapata Lopera, secretario gestión de riesgo de Bello, quien explicó lo sucedido en Blu Radio.

Según el medio citado, la mujer que viajaba con su perrita cargaba en su moto alimentos para al menos diez mascotas que había rescatado de la calle.

Lea: Rescatan a caballo que era maltratado por su dueño en Valle del Cauca

La perrita que la acompañaba, quedó a disposición de las autoridades a la espera de que familiares de la víctima del fatal accidente la reclamen.

Con el fallecimiento de Brigette, ya van nueve muertes por accidentes de tránsito en las vías del norte del Valle de Aburrá en lo que va corrido del 2023.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com