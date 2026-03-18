Murió Akira, la perrita de 13 años de Yeferson Cossio: “Sabía que iba a ser su último año”

Cossio recordó que hace aproximadamente cinco años la perrita (a la izquierda) fue diagnosticada con cáncer, enfermedad de la cual logró recuperarse. Foto: Instagram Yeferson Cossio

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El influencer Yefferson Cossio conmovió a sus seguidores tras publicar una serie de videos en el que expresó el profundo dolor que siente por la muerte de su perrita Akira, a quien describió como “su niña” y “su hija”.

En el mensaje, el creador de contenido explicó que decidió compartir la noticia debido al vínculo que su audiencia ha construido con sus mascotas a lo largo de los años.

Señaló que muchas de las personas que lo siguen no solo consumen su contenido, sino que también han acompañado de cerca la vida de sus perros, especialmente la de Akira.

Cossio recordó que hace aproximadamente cinco años la perrita fue diagnosticada con cáncer, enfermedad de la cual logró recuperarse. Durante ese tiempo, vivieron diversas experiencias juntos, entre ellas un viaje para que su peluda puedira conocer el mar.

El influencer también relató que, hace apenas 17 días, celebró el cumpleaños número 13 de Akira. Durante la reunión, confesó que rompió en llanto al presentir que podría ser el último festejo, aunque en ese momento creía que se debía únicamente a su avanzada edad y no a una enfermedad.

Posteriormente, se enteró de que la perrita tenía cáncer desde hacía tiempo, sin haber presentado síntomas o dolor, lo que atribuyó a la fortaleza del animal.

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Según explicó, el deterioro de Akira ocurrió de manera repentina la noche del lunes, cuando comenzó a sentirse mal. El creador de contenido, quien tiene varios perros, enfatizó que tanto Akira como otra de sus mascotas, Jackie y Luna, han sido fundamentales en su vida, considerándolas parte de su familia.

La situación se tornó aún más difícil debido a que la pérdida ocurrió justo cuando el debía realizar un viaje. Cossio aseguró que la noticia lo dejó en estado de shock y que, aunque siente una profunda tristeza y deseos de llorar, no ha podido hacerlo, describiendo su estado emocional como una sensación de estar “anestesiado” ante lo ocurrido.

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