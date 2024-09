“Te fuiste siguiendo la sombra de tu dueño”: murió el perro de Rodolfo Hernández

Este es Narco Pedro, la mascota de Rodolfo Hernández. Foto: Instagram: ingrodolfohernandez

El pasado 14 de marzo, Rodolfo Hernández, exalcalde y quien fue candidato presidencial en 2022 reveló, en medio de una audiencia por el caso Vitalogic, que padecía cáncer en colón en etapa terminal y tras luchar varios meses con la enfermedad, el político falleció ayer en horas de la tarde, a sus 79 años.

Además de que algunos usuarios en redes sociales se han mostrado empáticos, ante la partida del hombre conocido como el “Ingeniero”, también se sorprendieron al enterarse de que su mascota, llamada Narco José, murió en la misma fecha que él.

La empresa de construcción que fundó Hernández, dio a conocer la noticia a través de Instagram, por medio de un sentido mensaje. En este expresaron que el perrito se fue persiguiendo a su más leal amigo y que dejó el recuerdo de una amistad hermosa.

“Y te fuiste. Así, en silencio. Siguiendo la sombra de quien fue tu mundo. Ya no había más caminos que recorrer, ni reuniones que compartir. Ahora, donde sea que estén, te has reunido con el “Inge”. Fuiste su amigo más leal y en tu partida nos dejas el recuerdo de una amistad que desafió incluso al tiempo. Descansa Narquito, donde el viento no se cansa y el amor no tiene fin 🐶❤️”, expresó HG Construcciones.

Al respecto, personas han comentado en Instagram: “Me dieron ganas de llorar la muerte del perrito que siguió a su amo. Ojalá sigan teniendo aventuras juntas en otra vida”, “no puedo creer que el perrito siguió a su amo”, “los animales eligen a su familia y cuando su familia se va, muchas veces deciden irse con ellos”.

