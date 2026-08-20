Murió Solovino tras ser atropellado, el famoso perro que atendía una gasolinera en México

Solovino, el perrito que fue adoptado por los trabajadores de una gasolinera y se hizo viral por llevar su propio uniforme de despachador. Foto: Redes sociales

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La historia de Solovino, el perrito en situación de calle que fue adoptado por los trabajadores de una estación de servicio en Toluca, Estado de México, concluyó tras confirmarse su fallecimiento debido a un atropellamiento. El animal, que se había popularizado en redes sociales por portar el uniforme del establecimiento, perdió la vida a causa de las heridas sufridas durante el incidente.

La tragedia ocurrió la noche del lunes 17 de agosto en las inmediaciones de la gasolinera ubicada en el cruce de Paseo Tollocan y Pino Suárez, donde el perro descansaba. De acuerdo con los reportes difundidos en redes sociales, el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga. Pese a que el personal del lugar auxilió al animal y lo trasladó de urgencia a un centro veterinario, este falleció minutos después debido a una hemorragia interna.

Solovino llegó al establecimiento en enero de 2026, momento en que los empleados decidieron brindarle refugio, alimentación y cuidados médicos. Con el tiempo, el peludo fue integrado formalmente a la rutina del lugar, acompañando a los despachadores en los turnos nocturnos y recibiendo atención constante por parte de los clientes de la zona.

Tras el deceso, el cuerpo de Solovino fue cremado el martes 18 de agosto. Sus cenizas reposarán en la misma estación de servicio como un homenaje de la comunidad laboral y de los usuarios que siguieron su historia. Por su parte, ciudadanos e usuarios de redes manifestaron su rechazo ante lo sucedido y solicitaron el esclarecimiento del hecho para dar con el responsable del atropellamiento.

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