“Nadie pregunta por él”: un perrito lleno de cariño busca hogar en Bogotá

Ghost está esterilizado, vacunado y listo para encontrar una familia. Foto: Kiara

Ghost es un perro que ha sido ignorado una y otra vez, nadie parece preguntar por él, y a pesar de ser tierno y cariñoso, sigue pasando desapercibido. Sin embargo, él no pierde la esperanza de encontrar una familia que lo quiera como merece.

El 26 de septiembre, Ghost fue encontrado en un parqueadero de la ciudad de Bogotá. Un grupo de rescatistas que asistía al lugar para revisar el estado de las mascotas, vio salir a Ghost de debajo de un carro. Sin embargo, de un momento a otro, fue atacado brutalmente por otros canes.

Las personas que presenciaron el hecho trataron de ayudar a Ghost, llevándose varias lesiones en el intento de separarlos. Cuando, por fin, los perros lo soltaron, Ghost quedó totalmente inmóvil y asustado.

Una de las mujeres que estaba en el lugar se ofreció a ayudarlo y a ofrecerle un hogar de paso mientras encuentran a su nueva familia. Sin embargo, la búsqueda ha resultado más larga de lo que se esperaba. Ghost, al ser un perro cariñoso, noble, juguetón y educado, es el perro ideal para cualquier familia, pero todos parecen ignorarlo.

“Nadie me pregunta por él, nadie lo quiere. No sé por qué, si él es tan bello”, comenta su rescatista con tristeza. Aunque no entiende por qué ha sido rechazado, ella está convencida de que Ghost tiene mucho amor para dar.

Este hermoso perro está esterilizado, vacunado y listo para encontrar su hogar definitivo. Si desea darle una oportunidad a Ghost, puede contactarse al 305 2045650 para más información.

