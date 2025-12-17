Navidad con mascotas: plantas para decorar que pueden ser peligrosas para los perros

Foto: Pexels

Con el espíritu navideño llegan también las ganas de convertir la casa en un lugar para reunirse, compartir y pasar tiempo en familia. La decoración de interiores y jardines suele volverse parte de las tradiciones en estas fechas y ayuda a crear ese ambiente especial que acompaña el cierre del año.

Y sí: las plantas también tienen un lugar protagónico.

No obstante, cuando en casa viven perros, es importante tener algunas precauciones; aunque muchas plantas resulten atractivas por su forma o color, no todas son seguras para nuestros peludos.

Los perros —especialmente los cachorros— exploran el entorno con el hocico y la boca: morder las hojas, los tallos o las flores hace parte de su forma natural de conocer lo que los rodea.

Por eso, si está pensando en incluir plantas en la decoración durante estas fechas, le presentamos algunas que pueden resultar tóxicas para los perros.

Muérdago

Su nombre botánico o científico es Viscum album. El muérdago suele utilizarse en arreglos o ramas ornamentales durante esta época y, aunque puede podarse y usarse sin mayores inconvenientes cuando la planta ya está desarrollada, su uso en hogares que tienen mascotas debe hacerse con cuidado.

“El muérdago contiene compuestos tóxicos, por lo que es mejor usar guantes al manipularlo y mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas”, asegura la Royal Horticultural Society, o Real Sociedad de Horticultura, una organización británica especializada en jardinería y cultivo de plantas.

Poinsettia

Aunque suele considerarse una planta venenosa (muchas son creencias populares), la también conocida como Flor de Pascua no representa un peligro “inminente” para las mascotas. En condiciones normales, el riesgo aparece únicamente si el animal consume grandes cantidades de sus hojas o sus brácteas.

Pero, “dado que los gatos y los cachorros suelen masticar las plantas nuevas que se introducen en el hogar, es prudente mantenerlas fuera de su alcance”, según la Universidad de Purdue, facultad de medicina veterinaria, en Indiana.

Lirio del Valle

Puede parecer inofensivo por su tamaño y apariencia, pero es una de las plantas que más cuidado requiere. Esto se debe a que, como lo explica el Manual de Veterinaria de MSD, en Estados Unidos, el lirio contiene glucósidos cardiacos, sustancias que resultan especialmente peligrosas porque el margen entre una cantidad pequeña y una dosis tóxica es muy reducido.

Como dato curioso, estos compuestos funcionan como un mecanismo de defensa en la naturaleza. El Manual también explica que algunas especies los utilizan para evitar ser comidas, como la mariposa monarca, que los almacenan en sus alas para intoxicar a sus depredadores.

“Solo los lirios de los géneros Lilium y Hemerocallis se consideran lirios verdaderos y son tóxicos”, se explica, para no confundir esta planta con otras que comparten el nombre común de lirio.

Azucena

También es conocida como amarilis, y es una de las plantas que se cultiva a partir de un bulbo sensible al frío, por lo que lo habitual es plantarla en una maceta y mantenerla dentro de la casa.

Pero, de acuerdo con la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA), la amarilis es tóxica para perros, gatos y caballos. La toxicidad se debe a la presencia de sustancias como la licorina. Si un animal llega a ingerirla, puede presentar vómitos, decaimiento, diarrea, dolor abdominal, salivación excesiva, pérdida de apetito y, en algunos casos, temblores. Por esta razón, se recomienda ubicarla en espacios donde las mascotas no tengan acceso.

