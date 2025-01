Negro está vivo: el perro herido con pólvora en Dagua, Valle, se está recuperando

Inicialmente se creía que el animal había fallecido. Foto: Alcaldía de Dagua

El uso irresponsable de la pólvora sigue afectando a los animales. En esta ocasión, los hechos tuvieron lugar en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, donde un perro resultó gravemente herido tras un incidente relacionado con artefactos pirotécnicos que, presuntamente, fueron detonados por vecinos del sector en plena vía pública.

En redes sociales circuló un impactante video en el que se observa al perro desplomado en el suelo mientras algunas personas intentaban auxiliarlo. Las imágenes iban acompañadas de denuncias que señalaban a dos jóvenes como responsables de introducir pólvora en el hocico del animal, lo que inicialmente se creía había causado su muerte.

Sin embargo, el 4 de enero, la Alcaldía de Dagua emitió un comunicado oficial aclarando lo sucedido. Según la versión oficial, el perro, identificado como Negro, “resultó quemado de manera accidental debido a un artefacto de pólvora. Este incidente se produjo cuando el animal intentó jugar con un elemento pirotécnico que fue arrojado a la vía pública”.

Por fortuna, Negro sobrevivió al incidente tras ser sometido a un procedimiento médico: “la administración municipal tomó contacto con un grupo de animalistas y se unió a su labor, brindó apoyo desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia, logrando operar oportunamente al canino y garantizar su tratamiento adecuado para su recuperación”, expresó la Alcaldía en el comunicado.

No obstante, las autoridades confirmaron que ya se está investigando a las personas responsables de manipular el artefacto pirotécnico. Además, hicieron un llamado a evitar el uso de pólvora y a no difundir información no verificada que pueda desinformar a la comunidad.

El caso de Negro es solo uno de los muchos ejemplos del daño que la pólvora puede causar a los animales, quienes sufren no solo lesiones físicas, sino también estrés y traumas por el ruido y el peligro que esta representa. Aunque este perro logró sobrevivir, muchas otras víctimas no tienen el mismo destino. Eliminar el uso de la pólvora y tomar conciencia sobre los efectos que tiene en los animales es un paso fundamental hacia una convivencia más respetuosa.

